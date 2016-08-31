国家安全委员会：成功抓获三组策划发动恐怖袭击的极端团伙

哈通社阿斯塔纳8月31日电 国家安全委员会31日发布消息称，近期，安全部门人员在西哈州成功抓捕三组策划袭击的极端团伙成员。

消息称，安全人员成功制止了恐怖团伙成员计划在西哈州企图对执法人员实施的袭击和在人员密集的场所实施爆炸的预谋。（编译：金桥）