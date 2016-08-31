查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
14:31, 31 八月份 2016 | GMT +6
国家安全委员会：成功抓获三组策划发动恐怖袭击的极端团伙
None
哈通社阿斯塔纳8月31日电 国家安全委员会31日发布消息称，近期，安全部门人员在西哈州成功抓捕三组策划袭击的极端团伙成员。
消息称，安全人员成功制止了恐怖团伙成员计划在西哈州企图对执法人员实施的袭击和在人员密集的场所实施爆炸的预谋。（编译：金桥）
标签:
哈萨克斯坦
社会
西哈州
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!