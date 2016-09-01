乌克兰将降低“丝绸之路”沿线的货运收费

哈通社阿斯塔纳9月1日电 乌克兰基础设施部正在采取措施在"丝绸之路"项目的框架下降低中国-乌克兰-欧盟一线的货运收费。

由于俄罗斯对来自乌克兰的货物中转运输的要求进一步严格,乌克兰决定寻找一条向亚洲国家运输货物的替代线路,其中就包括所谓的"丝绸之路",它将绕过俄罗斯沿乌克兰-格鲁吉亚-阿塞拜疆-哈萨克斯坦-中国这条线路运输货物。但由于收费过高目前这条线路的使用率并不高。

乌克兰基础设施部指出了中国公司参与经黑海港,沿"丝绸之路"参与国-格鲁吉亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦境内开展货物运输的重要性。基础设施部的通报说:"在共同落实‘丝绸之路经济带'倡议的框架下,乌克兰正在采取措施组织开展中国-乌克兰-欧盟多式联运并降低其收费。"

据悉,在两国政府代表团会谈后,乌克兰与中国已经达成协议并签订了中国乌克兰经贸合作分委会备忘录。

此外,在上述备忘录的框架下双方还商定,在乌克兰实施基础设施项目时采用公私合作模式。中国方面建议利用"丝绸之路"基金对这些项目进行投资。由20节车厢组成的集装箱列车今年1月底已从伊利伊乔夫斯克港口发出沿"丝绸之路"的新方向-乌克兰-格鲁吉亚-阿塞拜疆-哈萨克斯坦-中国这条线路(经过里海和黑海)试运行。

据一些媒体报道,由于没有客户,这趟列车在哈萨克斯坦停留了1个多月。俄罗斯从1月1日起暂时停止了独联体自由贸易区条约对乌克兰的效力并且为了保护本国市场免受来自欧盟的免关税商品的冲击而开始征收关税。此外,像对待那些支持对俄罗斯实行制裁的国家一样,俄罗斯对乌克兰也实行了食品禁运。经俄罗斯从乌克兰至哈萨克斯坦的公路运输只能从白俄罗斯境内发车而且还要有格洛纳斯导航系统。