土库曼斯坦希望向欧盟国家出口天然气

哈通社阿斯塔纳9月2日电 据外媒消息，同德国总理默克尔举行的联合记者招待会上,土库曼斯坦总统古尔班古雷·别尔德穆哈梅多夫称,土库曼斯坦正在研究天然气出口多样化及向欧盟国家出口天然气的问题。

别尔德穆哈梅多夫表示土库曼斯坦希望向欧洲出口天然气并且正在与欧盟国家的领导人进行谈判以协调法律和技术方面的问题。他说:"土库曼斯坦有意向西方出口能源资源。土库曼斯坦政府已就下一步的行动问题向欧洲委员会提出了自己的建议。"

土库曼斯坦的天然气向欧盟出口将通过里海,这也需要获得俄罗斯和土耳其方面的允许。

默克尔希望妨碍从土库曼斯坦进口天然气的问题能够得到圆满解决。她说:"我希望剩下的所有问题都能得到解决。"

土库曼斯坦天然气最大的买家俄罗斯天然气工业公司以前曾通知土库曼斯坦,2016年1月起减少天然气的进口量。土库曼天然气公司称:"俄罗斯方面做出上述决定的原因是国际市场天然气价格发生了变化,天然气工业公司在经济和财务方面也出现了一些问题。"

2015年天然气工业公司大幅减少了从土库曼斯坦进口天然气。2014年年底进口量几乎减少了一半,一年的进口量下降到了50亿立方米。

2015年夏,天然气工业公司要求土库曼天然气公司修改销售合同的条款,而土库曼斯坦则指责天然气工业公司拖欠货款。后来,天然气工业公司将土库曼天然气公司诉至斯德哥尔摩仲裁法院。

天然气工业公司决定自2016年1月起减少土库曼斯坦天然气的进口。