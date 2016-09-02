安理会以“最强烈言辞”谴责中国驻吉使馆恐袭事件

哈通社阿斯塔纳9月2日电 联合国安理会1日晚发表媒体声明，以最强烈的言辞谴责8月30日发生在中国驻吉尔吉斯斯坦使馆的恐怖袭击事件，强调必须将袭击者绳之以法。

声明说，安理会对袭击事件中的伤者及其家人、中国和吉尔吉斯斯坦两国政府深表同情，愿伤者早日康复。

声明强调，安理会注意到吉尔吉斯斯坦政府正努力彻底调查这起恐怖袭击，安理会强调必须将袭击的实施者、组织者、资助者和支持者绳之以法，安理会同时敦促各国按照国际法和安理会相关决议规定的义务，在打击恐怖主义方面与有关政府积极合作。

声明指出，安理会重申，任何形式的恐怖主义都是对国际和平与安全构成的最严重威胁之一，恐怖主义不论发生在何时何地、由谁实施、出于何种动机，都是犯罪行为且无法开脱罪责。安理会重申，需按照《联合国宪章》及国际法为其规定的义务，尽全力打击恐怖主义行径给国际和平与安全带来的威胁。

声明还说，安理会重申《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》，驻在国政府有义务采取一切适当步骤保护使馆馆舍免受侵入或损害，防止一切针对外交及领事人员的攻击。

当地时间8月30日上午，中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆遭到汽车炸弹袭击，使馆3名人员轻伤，馆舍受损。