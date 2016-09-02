网络攻击引发对美国选举的担忧

哈通社阿斯塔纳9月2日电 据美国媒体消息，美国联邦调查局(FBI)对美国选举系统的安全再次敲响警钟。这个星期的警告聚焦于伊利诺伊州和亚利桑那州的投票人登记系统。俄罗斯又一次成为了嫌疑人。

在最近的网络袭击中，黑客获取了近20万伊利诺伊州投票人的个人信息，但是官员们称并没有投票纪录被篡改或删除。亚利桑那州官员表示，他们的系统没有被入侵。

华盛顿智库战略暨国际研究中心的詹姆斯•安德鲁•李维斯(James Andrew Lewis)通过Skype表示，如果俄罗斯是黑客袭击的幕后黑手，那这可能是对11月大选的预演，或者仅仅是为了破坏信任。

他说："俄罗斯的目标之一就是给竞选过程制造不确定性、怀疑和担忧。尽管他们被抓到了，也还是有助于达到目的。所以他们的近期目标是要让美国人对于选举进程是否安全感到不确定。这么看来俄罗斯人做得不错。"

选举由本地官员来运作，而非联邦官员。全美共有七千多个地点，很多地方都有不同的设备和程序。所以专家们表示，很难做到广泛的干扰。不过美国圣母大学的蒂莫西•卡罗内(Timothy Carone)通过Skype表示，一些胜负难分的角逐可能会受到不良影响："我感觉，全国范围会有一些竞选遭遇网络攻击的问题，或是投票结果受到网络攻击的连累，要解决这个问题需要大量的法律手续，那会花费不少时间。"

专家称，安保正在改善，同时他们也已经意识到系统的缺陷。今年，有近四分之三的美国选民的选票会有纸质副本，以防出现欺诈的质疑需要查证。

白宫发言人欧内斯特说，联邦政府正在考虑宣告投票系统对于国土安全来说是关键的基础设施："那将使联邦政府和政府里的专家们在发现网络入侵、帮助这些网络的管理员时发挥更大的作用。"

不过距离选举只有几周的时间，专家们注意到并没有多少时间来大大地加强安保。