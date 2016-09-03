联合国难民署：叙利亚男童溺亡照发布一周年 地中海偷渡遇难人数持续攀升

哈通社阿斯塔纳9月3日电 据联合国消息，一年前的今天，一张叙利亚三岁男童艾伦·库尔迪（Alan Kurdi）在偷渡过程中不幸溺亡、伏尸土耳其海滩的争议照片曾让全世界为之动容和震惊。

然而时至今日，仍有成千上万绝望的难民和艾伦的家人一样、试图冒着生命危险跨海偷渡、前往欧洲寻求安全庇护。



联合国难民署9月2日表示，过去一年中，在地中海水域遇难的移徙者人数因此持续攀升。



难民署发言人斯宾德勒（William Spindler）2日在日内瓦总部举行的记者会上指出，在叙利亚幼童艾伦·库尔迪伏尸海滩的照片公布一周年之际，悲剧仍在持续发生......



斯宾德勒说，"据难民署估算，自艾伦遇难以来，已有4176人在地中海水域溺亡或者失踪，相当于过去12个月里，平均每天就有11人遇难。在2016年的前8个月里，约有28万1740人冒险跨海进入欧洲。在欧盟与土耳其就难民和移徙者安置问题达成的协议得到执行、所谓‘巴尔干线路'被关闭后，入境希腊的难民和移徙者人数出现显著下降，从今年1月的6万7000人减少到目前的3437人。与此同时，抵达意大利的相关人员数量基本维持不变。截至8月底，共有11万5000多名难民和移徙者入境意大利，去年同期的数字约为11万6000人。"



难民署当天发布的最新统计报告称，2016年将是有记录以来中地中海区域"最血腥"的一年。



今年截至目前，在从北非前往意大利的跨海偷渡过程中，平均每42个人当中就有1人不幸遇难；一年之前的相关比率则是1：52。同时，从利比亚到意大利的航线最危险，船只倾覆后溺水身亡的风险要比从土耳其偷渡到希腊高出十倍。



难民署表示，相关数字再次凸显出为难民增加合法入境渠道的迫切需要，例如通过再安置、私人赞助、申请家庭团聚和学生奖学金等一些更安全、容易协调及更合乎人道的方法，以避免绝望的难民被迫选择危险的偷渡之路并被走私者所利用。



难民署指出，艾伦·库尔迪的照片曾在全欧洲引发民众对难民前所未有的同情、声援和自发的捐助活动。但去年抵达欧洲的超过100万难民和移徙者也在接纳社区见证了敌对态度和紧张关系的升级，很多人遭到种族主义和仇外攻击，以及偏见和歧视。同时，难民在融入社区、重建生计、施展个人技能等方面迫切需要接收国有关部门的支持。



为此，难民署强烈敦促有关国家政府为发展和落实全面的难民融入本土国家方案做出承诺，认可难民为社会所能做出的积极贡献，并采取切实行动，防止歧视、打击种族主义和仇外心理，促进社会包容。