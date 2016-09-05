特朗普民调支持率上升直追克林顿

哈通社阿斯塔纳9月5日电 据美联社消息，美国共和党总统候选人特朗普在美国公共舆论民调中所获的支持率已经逐渐接近民主党总统候选人希拉莉。三周后两人将首次进行面对面的辩论。

好几个美国民调显示希拉莉领先于特朗普。不过特朗普正在迎头赶上，将两人的差距缩小至4个百分点，甚至更小。几周前，两人的差距还在8个百分点左右，尽管希拉莉仍然在11月8日的大选日可能决定胜负的几个战场州处于微弱领先地位。



很多美国政治分析人士仍在预测，希拉莉将成为第45届美国总统，首位美军女统帅，在奥巴马总统明年1月份离任时她将入主白宫。但是分析人士近日里已经缩小了两位总统候选人胜负的几率。



民调呈现的不确定性恰逢星期一到来的美国劳工节。对美国家庭来说，劳工节传统上意味着夏季假日的结束，孩子们新学年的开学。很多人也许将会重新聚焦四年一度的总统大选。美国总统候选人的首场辩论定于9月26日，其余两场将在10月份举行。



美国选民对两位总统候选人持有的不赞成观点达历史新高。民调显示，很多选民投票更是为了表示反对特朗普或反对希拉莉，而不是支持他们中的某一位。