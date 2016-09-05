寨卡疫情趋势：亚非八国风险高

哈通社阿斯塔纳9月5日电 据美国媒体消息，科学家指出，根据旅游、气候和蚊子种类等信息预测寨卡病毒的传染趋势，生活在亚洲和非洲部分地区的26亿人口面临感染的风险。

新加坡本地传染的寨卡疫情这个周末继续恶化，已经跳升到242件，公共卫生专家对寨卡病毒传染到亚洲其他地区，甚至蔓延到亚洲以外地区的可能性开始提高警惕。



与此同时，《柳叶刀》月刊的一份研究寨卡病毒的报告试图使用数学模式来预测寨卡病毒未来的趋势，研究人员分析从美洲的感染地区旅行到非洲和亚洲的旅客类型，结合当地条件，包括蚊子种群，他们采用相关的登革热病毒做为寨卡病毒的模式，因为这两种疾病都由相同的蚊子种类传染，登革热不像寨卡可通过性行为传染，不过全球的多数寨卡病例都是因为蚊子感染的。

印度、中国名列前茅

报告指出，这些地区最容易受到寨卡病毒侵袭的一些国家包括印度、中国、菲律宾、印度尼西亚、尼日利亚、越南、巴基斯坦和孟加拉国。

这些国家都有湿热的气候、散布病毒蚊虫的主要种类、大量从美洲流行寨卡地区返回的旅客，以及庞大稠密的人口，其中几个国家的保健资源相当有限。

一个研究员指出，尽管中国人口比印度多，印度因为天气和蚊子两个因素，受寨卡病毒威胁的人口数量却最大。中国危险性最高的地区集中在东南部，包括人口众多的广东省。

在新加坡最近寨卡爆发流行以前，全球对寨卡的关注焦点集中在传染最严重的美洲和加勒比地区，根据世界卫生组织的信息，从2015年以来，有55个国家报告发现寨卡病毒的证据，其中47个都在美洲和加勒比地区。



蚊子可能携带寨卡病毒





26亿人受威胁

然而，卫生官员开始担心寨卡病毒可能冲击的是非洲和亚洲一些脆弱的地区，估计有26亿人在这些地区生活。

研究报告的作者之一是加拿大圣迈克尔医院的传染病医生卡姆兰·汗，他表示，研究报告指出寨卡病毒可能侵入的下一道前线，对一些资源有限的国家，这个报告能帮助他们最有效的利用资源防范。

卡姆兰·汗医生还指出，由于受感染者通常五分之四都没有症状，新加坡的患者可能比官方确认的数字高很多。如果新加坡的疫情继续恶化，寨卡病毒在亚洲传染的可能性将增加。

然而，一些专家指出，寨卡病毒的传染很大程度取决于当地人是否曾接触过这种病毒，因为从前没有做过这方面的研究，学者不肯定受到威胁地区的居民是否具有免疫力。在美洲流行的寨卡病毒是2013年和2014年在法属波利尼西亚和其他太平洋岛屿爆发过的亚洲变种，如果这种病毒曾经在亚洲广泛流行，那么寨卡病毒在亚洲流行的危机可能不会像他们认为的那么严重。也有学者认为寨卡可能会在流行一年后，像另一种相关病毒一样自然消失。

防患于未然

雷丁大学病毒学教授本·纽曼表示，寨卡病毒一旦开始被当地蚊子传播，而不仅是由旅客带进来，它可能会潜伏在动物和人体里，非常难以根除。纽曼表示，我们现在有防范寨卡病毒散布的机会，要动手去做，遏止不必要的痛苦蔓延。