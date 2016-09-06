国际油价收高且盘中触及一周高位

哈通社9月6日电 据路透社消息，原油期货周一触及一周高位，随后回吐涨幅，此前俄罗斯和沙特阿拉伯证实，将合作以稳定油市，点燃未来限产希望。

布兰特原油期货收高，报每桶47.63美元，盘中一度触及8月30日来高位49.40美元，受俄罗斯和沙特达成协议憧憬提振。

沙特和俄罗斯在20国集团(G20)峰会间隙发布联合声明，称已经签署一项协议，两国同意成立工作组，评估油市基本面并建议要采取的措施和行动，以维持油市稳定。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，两国迈向能源领域战略合作，高度信任将使两国能解决全球挑战。

诺瓦克对Kommersant-FM电台称，油价介于50至60美元对每个人都是公平的。

沙特能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)对阿联酋一家电视台表示，他对在阿尔及尔本月会议前与其他产油国展开合作态度乐观，并表示冻产不是唯一的解决方案。

沙特阿拉伯副王储萨勒曼在G20峰会间隙对俄总统普京表示，俄罗斯与沙特合作将能造福于全球油市。

"有必要再一次以口头干预来推动油价反弹涨向50美元，"荷兰银行分析师Hans van Cleef说。

"毕竟，如果油价在阿尔及尔会议前仍然过低，就存在俄罗斯和沙特可能在某个时点需实际采取行动的风险。只要伊朗在增产，那也许是他们最不愿意看到的事情。"

伊朗曾表示，唯有其他石油出口国承认伊朗有权利全面重新获得自己的市场份额，伊朗才会配合冻产协商。

伊朗国家石油公司(NIOC)的一位高级官员表示，伊朗准备好在几个月内将原油日产量增加至400万桶，具体将取决于市场需求。