人民日报：让中国发展更好惠及世界

为期两天的二十国集团领导人杭州峰会于昨天闭幕，会议达成了多项共识，涉及二十国集团和世界各国创新发展的广泛议题。连日来，围绕中国主办的这次峰会，"中国方案"、"中国进程"、"中国信心"、"中国智慧"等词汇在国际媒体上热传，化解全球经济发展困境的方案被深深打上了"中国烙印"。

很多研究人士希望从峰会上寻找到推动中国股市发展的重要元素，也有人认为峰会商议的都是宏观大事，对于中国股市发展没有太多直接影响。笔者认为，虽然峰会只有两天，但由于会议规格很高，"功夫在诗外"，在会前和会后都要连续做大量工作。随着时间的推移，大量的沟通、会商和谈判信息会陆续释放出来。

仅就公开披露的信息来看，至少有两个方面的信息直接关系着中国股市的发展。一个是维护全球金融稳定和完善全球金融治理，一个是靠创新和协调重振全球经济发展。

首先说全球金融治理。8年前的美欧金融危机凸显了二十国集团的作用。从那时起，发达国家的危机与主要新兴国家、发展中国家的发展发生激烈碰撞，两方面都意识到，没有同舟共济的精神和制度安排，一国或一地区的风险很可能外溢到不可收拾的地步，最终大家的利益都受损。

有鉴于此，改革全球金融体系、完善全球金融监管成为各方共识，但金融改革的步伐仍然受制于旧有金融秩序掌控者的羁绊。目前，国际货币基金组织在份额和表决权改革上迈出了重要步骤，但仍不能充分反映发展中国家的利益和地位，发展中国家的发言权仍然受限。在此次会议开幕式上，习近平主席呼吁，二十国集团应该不断完善国际货币金融体系，优化国际金融机构治理结构，充分发挥国际货币基金组织特别提款权作用。

目前，二十国集团国际金融架构工作组已经重启。通过协商谈判，使国际货币基金组织、世界银行等全球金融治理机构，主要国家的央行和财政系统，协调宏观政策，在信息共享基础上维护全球共同安全，全球金融安全网才能够有效，同时，加强各主要国家在金融监管、国际税收、反腐败领域的合作，全球经济的抗风险能力才能够切实提高。

再说全球经济发展。当前，总需求不足是发达国家和新兴国家、发展中国家的共同课题，科技创新和结构性改革是各国的共同任务。"让世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路"是此次峰会的主旋律。为达成这一目标，除了协调宏观政策之外，搭建共建共享平台至关重要。中国已经通过"一带一路"战略、启动亚投行等实际行动开出了中国药方。如果二十国集团能够各自发挥优势，形成合力，对全球基础设施建设发力，并帮助发展中国家和中小企业深入参与全球价值链，无疑会减少资源消耗，弥补动力缺口，对经济稳定发展发挥积极作用。各国还需要落实《二十国集团创新增长蓝图》达成的共识，通过创新、结构性改革、新工业革命、数字经济等新方式，努力扩大全球总需求，全面改善供给质量，巩固经济增长基础，为世界经济开辟新道路，拓展新边界。

中国作为全球最大的发展中国家，是全球金融治理体系和贸易体系的受益者；同时，这些体系中一些过时的治理环节和治理因素也制约着中国的进一步发展。积极参与全球治理体系的改革，参与相关规则的讨论和完善，并积极主动创造"公共产品新供给"，是中国当前的任务和机遇。中国多层次资本市场，包括主板和创业板、新三板市场，作为市场化投融资的重要平台，必须进一步完善制度体系，补上监管短板，发挥好支持实体经济发展的强大作用。

目前，我国股市处于休养生息阶段，"维护稳定"、"完善机制"、"常态监管"是三大关键词。既要坚持按照本国经济发展和市场发展的实际办事，又要积极对接国际市场和国际规则，要实现好本国国情、市情和全球治理体系的结合，明晰主体责任，严格依法办事，践行长期投资、价值投资、理性投资的理念。坚决反对和遏制概念炒作、违规操作，建设功能完备、制度扎实、监管有效、各负其责、各尽其责的资本市场。

完善全球金融治理，创新全球经济发展，为中国经济和资本市场深化改革和实现"更优发展"带来了实实在在的机遇，我们应当也能够抓住这个机遇。（来源：人民日报）