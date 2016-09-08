德国之声：有钱人比穷人更容易破坏环境

德国一项调查显示，高收入人群对能源和资源的消耗量高于低收入人群，原因在于，有钱人才住得起大房子、开得起车，且经常坐飞机。

据德国之声中文网报道，德国联邦环保局对数千名在德国生活的居民的居住、饮食、着装、出行、交通以及收入等情况进行了统计。调查结果显示，赚钱越多的人消耗的能源和资源也越多。



环保局局长克劳茨贝尔格说："即便很多人有意识地在生活中注重环保，但他们拥有更高的收入往往被用于购买大排量汽车、更大的住房以及更频繁的航空出行。"



她表示，这些要点在日常生活的能源消耗中所占比重最高，相比之下，购买绿色食品或垃圾分不分类就显得"无足轻重"了。



调查还显示，环保意识强的人并不一定在减少能源消耗方面比其他人做得更好。这些人虽然会有意识地购买更节省能源的家电、绿色食品以及减少肉类食品的消费量，但他们往往忽视了远途旅行会造成巨大的能耗。



从总量上看，高收入人群的二氧化碳排放量要高于低收入人群。那些生活简单，平时又没有刻意强调重视环保的人群反而对环境造成的负担最小。

调查显示，德国平均每年每人的能源消耗为1万3700千瓦时。其中三分之一用于房屋取暖，还有三分之一用于日常出行，另外三分之一来自对食品、服装、洗澡、电灯电器及旅游度假的消费。



高收入人群对能源的消耗量是低收入人群的两倍。高学历人群对能源的消耗量比低学历人群多四分之一。



另外，一所住宅里居住的人员数量也对能源消耗的高低产生影响。独居人士在能源消耗方面比五口之家要高出四分之一。（来源：联合早报网）