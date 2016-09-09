研究： 寨卡病毒可在眼睛存活 眼泪或成传播

哈通社阿斯塔纳9月9日电 据联合早报网消息，研究人员发现，寨卡病毒可存活于眼部，并可能通过眼泪传播。这或许是一些感染寨卡的患者出现眼部疾病甚至是失明的原因。

为了解寨卡病毒对眼部的影响，研究人员模拟人类受蚊子叮咬感染的方式，在胎鼠、新生幼鼠与成年鼠皮下注射了寨卡病毒。

七天后，在这些老鼠的眼睛里发现了寨卡活病毒。老鼠受感染28天后流下的眼泪中虽无寨卡病毒，但有寨卡病毒的遗传物质。



研究报告作者之一、华盛顿大学医学院教授戴蒙周二说，眼睛可能是寨卡病毒的"蓄水池"。这意味着，寨卡或许能通过接触受感染者的眼泪传播。

他说："我们必须了解寨卡感染者的眼部是否有传染性病毒，以及病毒存在时间的长短。"研究人员下来将对人类感染者进行研究。

报告主笔、华盛顿大学医学教授迈纳指出，老鼠眼泪中虽无活病毒，但这不表示寨卡不会通过人类眼泪传播。

他说，眼泪中的病毒可能在一段窗口期内具有很强传染性，若人们此时接触到眼泪就可能受感染。

这项研究报告发表在《细胞报告》期刊上。目前不清楚寨卡病毒是如何进入眼部。研究人员认为，病毒或能穿越眼球内组织液与血流之间的血－视网膜屏障，沿着连接大脑与眼睛的视神经流动。

绝大多数寨卡感染者症状温和，80%甚至没有任何常见症状，包括发热、红疹、关节痛和红眼等。

不过，感染寨卡的孕妇可能产下有小头症的孩子。在子宫内感染寨卡的婴儿有三分之一出现视神经发炎、视网膜受损或失明等眼疾。

感染寨卡的成年人可能患结膜炎（俗称红眼症），极少数感染者还会出现葡萄膜炎（uveitis），即眼球壁的炎症，导致视力永久受损。



从疫区回国半年内 应避免性行为或采安全措施

另一方面，世界卫生组织周二扩大其寨卡防控指引，建议到过疫区者无论性别或是否出现寨卡症状，都应在回国后六个月内避免性行为或采取安全性行为。

根据此前于6月发布的指引，从疫区归来的男性若无寨卡症状，应禁欲或采取安全性行为八周。但有越来越多证据显示，寨卡通过性行为传播的情况比之前认为的普遍。

世卫也建议，出现寨卡疫情的地区应为民众提供完整的避孕选项，以协助他们"决定是否以及何时要怀孕"。