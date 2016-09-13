油盟：哈萨克斯坦新油田投产 明年原油供应过剩将更严重

哈通社阿斯塔纳9月13日电 据联合早报网消息，石油输出国组织（OPEC）上调对非油盟国家2017年原油供应的预估。油盟表示，随着新油田陆续投入运营，加上美国页岩油厂商对低油价的适应能力比预期高，原油市场明年将出现更严重的供应过剩问题。

油盟周一（12日）在其每月报告中说，2017年对油盟原油的平均日需求预计为3248万桶，比此前预估值少了53万桶。



油盟上修了其对2016与2017年非油盟国家的供应预估。油盟指出，基于哈萨克斯坦卡沙甘（Kashagan）油田投产，以及美国页岩油产量下滑情况低于预期等因素，预计非油盟国家在短期内的产量仍会上升。



油盟在报告中说："与上半年相比，预计2016年下半年非油盟国家的产量会增加。"



油盟预估，2017年非油盟国家的供应量每日将增长20万桶，之前的预估则为每日减少15万桶。此外，今年的预估值被上修至每日增长18万桶。

2016年初，油盟曾预测今年会出现重新平衡的状态。



该报告指出，在2017年对油盟原油日均需求料为3248万桶的情况下，若油盟产出持稳，则日均将过剩76万桶原油。上月报告则指出，日均仅过剩10万桶原油。