哈通社阿斯塔纳9月14日电 据联合早报网消息，一个国际研究小组13日在英国《自然•通讯》杂志发表报告说，他们利用一种新技术绕开传统意义上的受精过程，直接将实验鼠精子注入一种特殊胚胎细胞中并最终产生可存活的后代。这种技术有望带来全新的不育症治疗方法，也可能让两个男性不借助女性卵子就生育后代。

在过去近200年中，科学家一直认为，在哺乳动物中，精子必须经过一种"重编程"作用，其遗传物质才能和卵子一起发展成胚胎，而这种"重编程"只能在受精过程中由卵子来完成。



研究人员介绍说，先前研究发现，卵细胞能被一些化学物质"哄骗"，无需受精就能发育成一个胚胎细胞，但这种"单性生殖胚胎细胞"通常存活数日就会死亡。研究人员于是尝试向实验鼠的单性生殖胚胎细胞中注入一个精子细胞，这时的单性生殖胚胎细胞已经对遗传物质进行了复制，准备开始第一次分裂。



结果发现，单性生殖胚胎细胞在注入精子细胞后能发育成完整的胚胎，胚胎在植入雌性实验鼠体内后，最终发育成健康小鼠出生。实验的成功率达到了24%，而同样是无性生殖的克隆羊多利采用的体细胞克隆技术，成功率只有2%左右。此外，这些小鼠还能健康存活并繁衍自己的后代。



报告作者之一、英国巴斯大学学者佩里说，这是第一次成功证实正在进行有丝分裂的胚胎细胞也能对精子细胞进行"重编程"。他们接下来将尝试用卵细胞之外类型的细胞，如皮肤细胞，制成胚胎细胞进行实验。这意味着，在未来，两个男子有望使用自己的精子和皮肤细胞，仅需雇佣代孕母亲就能生育自己的孩子。



资助这项研究的英国医学研究委员会认为，这一技术在不育症治疗领域拥有更为广阔的前景。例如，需要进行癌症放化疗的女性，目前只能通过冷冻卵子，日后才有可能通过人工授精生育孩子。利用这种新技术，女性癌症患者、高龄女性、卵子质量不好的女性都有望能够生育后代。