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    13:14, 17 9月 2016 | GMT +6

    “图尔盖之巅--勇士的国度”大型纪念活动代表团抵达图尔盖

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    哈通社阿斯塔纳9月17日电 为纪念1916年哈萨克斯坦民族解放运动100周年，哈萨克斯坦"图尔盖之巅--勇士的国度"大型纪念活动代表团17日抵达图尔盖县。

    据悉，在1916年民族解放运动大起义的主要战场之一--塔特尔湖畔，当地居民、青年志愿者以及此次纪念活动的参与者们，共同组织了旨在复原当年起义、战斗场景的历史复原表演活动。

    现场还进行了与起义军领袖阿曼凯德•伊玛诺夫生平相关的表演。

    此次活动的主要发起人、历史学家库尔曼哈利•德尔肯诺夫表示，塔特尔之战在哈萨克历史上具有非常重要的意义。

    "哈萨克的先辈们在这里首举义旗，与装备先进、数量庞大的敌人面对面的交锋，向着不公和压迫哈萨克人民的强权发出了追求自由与平等的怒吼。这段历史不能遗忘。"他说。

    活动主办方还组织青年代表，于16日游览了当地各类纪念碑和博物馆，向青年学子们讲述当年的历史，了解先辈们的英雄事迹。

    据悉，与9月11日正式开始的"图尔盖之巅--勇士的国度"大型纪念活动代表团计划访问30多处具有重要历史价值的遗迹，截止目前代表团行程以超过2000公里。（编译：木合塔尔·木拉提）






     

     

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