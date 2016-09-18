第七届俄罗斯国家杜马选举开始投票

哈通社阿斯塔纳9月18日电 据新华社消息，位于俄罗斯远东地区的楚科奇自治区、堪察加边疆区、马加丹州等地区设立的各投票站于当地时间１８日８时阿斯塔纳时间１８日2时）向当地选民开放，标志着俄第七届国家杜马（议会下院）选举投票工作开始。

俄罗斯全境共设有超过９．６万个投票站。各地将于各自当地时间１８日上午８时开始投票，２０时结束。俄目前人口约为１．４６５亿，登记选民接近１．１２亿。约１８７万名旅居国外的俄罗斯人可以在境外设立的３６０多个投票站参与投票。



统一俄罗斯党等１４个政党参与本届国家杜马选举。全俄社会舆论研究中心９月１２日发布的选前最后一次民意调查结果显示，统一俄罗斯党将有可能获得４１％的选票，维持其议会第一大党地位。俄罗斯自由民主党、俄罗斯共产党、公正俄罗斯党的预计得票率分别为１２．６％、７．４％、６．３％，俄自由民主党或将超越俄共产党成为国家杜马第二大党。



为保障选举顺利举行，俄全国范围内将动用３０万警察、１．２万国民近卫军维持安全与秩序。每个参选政党可向每个投票站派遣两名观察员监督选举。俄中央选举委员会还邀请了４４６名国外观察员监督投票。



国家杜马是俄常设立法机构，由４５０名代表组成，主要负责起草和制定国家法律，审议总统对政府总理的任命和决定对总统的信任问题等。此次选举实行混合选举制，即在总共４５０个议席中，一半议席按照政党比例代表制选举产生；另外一半议席则在单席位选区中选举产生，即在全国设立２２５个选区，每个选区选举产生一名议员。各政党进入国家杜马的得票率门槛将从原来的７％降至５％。