曾俊华：哈萨克斯坦一个充满机遇的年轻国家

哈通社阿斯塔纳9月18日电 据联合早报网消息，香港财政司司长曾俊华过去4天率领代表团访问全球面积第9大、世上最大的内陆国家哈萨克斯坦，他指出，哈萨克斯坦是中亚地区经济实力最强的国家，有意发展成为区内的金融和物流中心，而香港就拥有世界级的基建和专业服务，两地可加强合作产生巨大的协同效应，成为"一带一路"的关键节点。

据星岛日报报道，曾俊华以《哈国之旅》为题撰写网志表示，独立只有25年的哈萨克斯坦地理位置优越，是连接欧洲和亚洲的枢纽，天然资源丰富，是中亚地区经济实力最强的国家，国际地位正在快速提升，去年11月成为世界贸易组织第162个成员，明年1月起担任联合国安全理事会的非常任理事国，并主办明年的世界博览会。

他指出，过去两年，超过7百位中亚地区的买家，来港出席电子产品和灯具展览，当中大部分来自哈萨克斯坦，而该国也有意改变相对单一的经济结构，发展成为区内的金融和物流中心，而香港一直是进入内地庞大市场的门户，拥有世界级的基建和专业服务，两地可成为"一带一路"的关键节点，加强合作肯定会产生巨大的协同效应，对双方经济都大有裨益。



曾俊华表示，在哈国所见的多位政府要员都是40多岁出头，他们的国际视野和知识水平，令人印象深刻，而在纳扎尔巴耶夫大学与学生的交流，恰恰可以总结对哈国的印象："一个充满机遇的年轻国家，在充满活力冲劲的新一代带领下，蓄势待发，走上富强之路"。