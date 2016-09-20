俄黑客组织公布新一批涉禁药运动员名单

哈通社阿斯塔纳9月20日电 据外媒消息，俄罗斯黑客组织魔幻熊(Fancy Bear)13日入侵世界反兴奋剂组织(WADA)的数据库，并窃取了该组织大量未公开的文件。

随后的一周内，该组织开始连续曝光大量运动员保密医疗数据。这些数据显示，2016年里约奥运会大量运动员均有服用WADA声明禁止的违禁药物，却没有被WADA查处。



在最新一批曝光数据中，网坛明星纳达尔和英国中长跑名将法拉赫都名列其中。



世界反兴奋剂机构已经证实了数据的真实性。

最新一批名单包含26人，分别来自阿根廷、比利时、加拿大、荷兰、法国、匈牙利、英国、美国等国家。在此次曝光的运动员中，知名度最高的要数网坛名将纳达尔和中长跑名将法拉赫。

根据曝光的数据，纳达尔曾两次因为伤病申请了药物治疗，第一次在2009年9月25日，申请服用倍他米松。2012年8月8日，纳达尔又申请服用促肾上腺皮质激素，不过两次都得到了批准。

法拉赫曾申请药物治疗使用去炎松，并在2014年被允许使用三种不同的禁用物质。

自9月13日公布第一批名单以来，这个黑客组织已经陆续公布了四批运动员名单。除了纳达尔和法拉赫外，名单中的网球运动员还包括网球女将大小威、马泰克、科维托娃等。

世界反兴奋剂机构随后证实了这一消息，称黑客组织非法获得了这批数据。



分析人士认为，此次事件证实了世界反兴奋剂组织和国际奥委会医学和科学部门的腐败和欺骗性，以及针对特定国家所采取的双重标准。（编辑：木合塔尔·木拉提）