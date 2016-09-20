努雷舍夫大使接受新华社采访 畅谈哈中合作前景

哈通社阿斯塔纳9月20日电 据新华社消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫日前在接受新华社书面采访时说，作为中国近邻，哈萨克斯坦一直积极参加中国－亚欧博览会，并将博览会视为加强哈中经贸合作、密切两国企业界伙伴关系的有效平台。

以"共商共建共享丝路：机遇与未来"为主题的第五届中国－亚欧博览会20日起在乌鲁木齐举行，将持续至25日。

努雷舍夫说，参加此次中国－亚欧博览会的哈萨克斯坦企业来自各个领域，它们将展示自身发展潜力，并向中国消费者推介本国特色产品。哈方希望，此次博览会能将哈中企业界合作水平提升到新高度，同时能有助于哈萨克斯坦企业利用这一平台与中国等国家的企业就开展长期合作交换看法，签署互利合作协议。

他表示，该博览会已经成为中国和亚欧地区之间的桥梁，在全球金融危机的背景下，它有助于提升该地区经贸合作水平，会对亚欧合作起到积极推动作用。

关于两国关系发展现状，努雷舍夫引用哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的话说，对其他国家和地区来说，哈中关系当前发展水平可以成为经济领域互利合作的典范。哈中合作有两大特点：一是合作范围不断扩大，已经涵盖经济和金融的所有关键领域。两国已从落实个别合作项目过渡到发展经济领域的系统性伙伴关系，这有助于提升合作效果。二是双方合作重点逐渐向具有发展前景的高科技领域拓展。



谈到"一带一路"倡议给哈萨克斯坦带来的机遇，努雷舍夫说，哈萨克斯坦高度重视在"丝绸之路经济带"框架内与中国开展合作。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫于2014年11月宣布的"光明大道"新经济政策在很大程度上与"丝绸之路经济带"建设计划相吻合。今年9月，两国政府还签署了"丝绸之路经济带"建设与"光明大道"新经济政策对接合作规划。

努雷舍夫称，哈萨克斯坦已经开始实施本国各类交通设施大规模升级改造计划，到2020年在该计划框架内将落实总投资额约为400亿美元的一批重大项目。他认为，哈中在产能和投资领域合作协议是"光明之路"新经济政策与"丝绸之路经济带"建设对接合作取得进展的例证。目前，两国正在上述领域实施51个项目，总投资额约为260亿美元。

努雷舍夫指出，地区一体化进程有助于在国际能源价格下跌、世界经济不景气的条件下促进地区国家经济可持续发展。"丝绸之路经济带"建设和"光明大道"新经济政策拥有广阔前景，可以开创地区合作的新局面。

哈萨克斯坦是欧亚经济联盟成员国，并于今年担任该联盟主席国。谈到"丝绸之路经济带"建设和欧亚经济联盟对接合作，努雷舍夫说，"丝绸之路经济带"建设是促进各国共同发展的综合性规划，其内容除了推动交通运输业发展外，还包括落实大量旨在促进工业、贸易和服务业发展的项目，这有助于为亚欧地区稳定发展创造条件。

努雷舍夫指出，欧亚经济联盟是欧洲和迅速发展的亚洲之间的可靠桥梁。欧亚经济联盟成员国表示，愿意建立相应机制，推动该联盟发展与"丝绸之路经济带"建设进行对接合作。目前，欧亚经济联盟成员国与中国经贸合作伙伴协定的谈判已经开始。毫无疑问，这种合作将为欧亚经济联盟成员国提供大量发展机遇。他认为，亚洲基础设施投资银行和丝路基金是各方推进合作的可靠保障。（编辑：木合塔尔·木拉提）