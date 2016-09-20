美国对联合国车队遇袭表示愤怒 称威胁停火制度

哈通社阿斯塔纳9月20日电 据俄罗斯卫星网报道，美国国务院发表声明称，该国政府对联合国人道主义车队在叙利亚遇袭事件感到愤怒。声明称，联合国人道主义车队遭空袭事件给叙利亚停火制度的维持造成威胁。由于联合国人道主义车队遇袭事件，该国将重审与俄罗斯在叙局势解决框架内合作问题上的关系。

美国国务院9月20日援引该部门发言人约翰•柯比的声明称，"美国对有关运送人道主义援助物资的车队在阿勒颇附近遭到轰炸的消息感到愤怒。"



由于联合国人道主义车队遇袭事件，该国将重审与俄罗斯在叙局势解决框架内合作问题上的关系。他表示："该事件现在对我们恢复叙利亚和平的努力造成重大打击。"



联合国新闻处此前表示，该组织9月19日向阿勒颇省和霍姆斯省两个居民点16万多人发出了人道援助物资。联合国秘书长副发言人法尔汉•哈克表示，派往阿勒颇省的联合国人道主义车队遭到了炮击。



沙特常驻联合国代表此前指责叙政府军袭击联合国人道主义车队。



同时，俄总参谋部作战管理总局局长谢尔盖•鲁茨科伊中将此前在新闻发布会上向记者表示，美国控制的武装部队未在卡斯特洛公路上设置检查站，这给人以似乎是美国伙伴人为制造局面，以指责俄罗斯和叙利亚破坏人道援助物资运输的印象。



消息援引柯比的话称："美国将在与俄罗斯的会谈中提及该问题。鉴于令人发指的破坏停火事件，我们将重审与俄罗斯的合作前景。"



联合国新闻处此前表示，该组织9月19日向阿勒颇省和霍姆斯省两个居民点16万多人发出了人道援助物资。联合国秘书长副发言人法尔汉•哈克向"卫星"新闻通讯社表示，派往阿勒颇省的联合国人道主义车队遭到了炮击。



沙特常驻联合国代表此前指责叙政府军袭击联合国人道主义车队。



同时，俄总参谋部作战管理总局局长谢尔盖•鲁茨科伊中将此前在新闻发布会上向记者表示，美国控制的武装部队未在卡斯特洛公路上设置检查站，这给人以似乎是美国伙伴人为制造局面，以指责俄罗斯和叙利亚破坏人道援助物资运输的印象。 （编辑：木合塔尔·木拉提）