联合国粮农组织警告滥用抗菌药品

哈通社阿斯塔纳9月20日电 据美国媒体消息，对抵抗细菌、病毒、真菌和寄生虫的抗菌药物的滥用是令人担忧的重大健康问题。出现了越来越多对抗菌药物有抵抗力的超级细菌。联合国粮农组织说，这种现象对人类和动物形成威胁。

粮农组织说，"抗菌药物在人类和动物医疗中都出现了使用量的增加和滥用"。该组织说，"这种现象导致有抗药性的致病微生物的增加。"

9月21日联合国高级会议将讨论耐药性的问题。但是，抗菌药品的使用范围到底有多广？

联合国粮农组织首席兽医胡安·卢布罗斯博士说:"我们不知道到底多少包括抗生素在内的抗菌药品被使用在食品和农业中。"

他说："实际上，我们不知道生产了多少。谁在买谁在卖。有多少国际交易，不管是成药还是用于在其他地方配制药品的活性成分。"

卢布罗斯说，人类和动物被卷入了疾病传播的恶性循环中。

他说："我们会得病。它们也会得病。它们会死。它们需要以适当的方式服用抗生素来恢复健康。所以，这不仅关于粮食和农业。这也涉及我们的猫狗，我们的吉祥物。"

抗菌药品的误用包括没有按照说明服用。

卢布罗斯说，"我也感到内疚。我的医生可能给我一周7天的抗生素。而我第六天就停药了。这很糟。很不好。这就是抗生素的误用。"

这是细菌发展抗药性的一种普遍方式。

联合国粮农组织说，"抗菌药品在治疗牲畜和农作物方面有着很关键的作用。"该组织还说，"这种药品的使用对食品安全、人类和动物健康很重要。"