女排亚洲杯决赛：哈萨克斯坦获得亚军

哈通社阿斯塔纳9月21日电 20日晚，2016年第5届女排亚洲杯在越南永福落幕，哈萨克斯坦女排以0-3负于中国女排，获得本届亚洲杯亚军。

在此前的小组赛当中，哈萨克斯坦小组赛1-3不敌日本青年队后，第二场3-0轻取韩国队，第三场3-2力克中国队，2胜1负列小组第三跻身八强。1/4决赛，哈萨克斯坦3-0力挫东道主越南，半决赛成功复仇3-1拿下日本青年队，历史性的首次打进亚洲杯决赛。



而中国队在小组赛中2胜1负排名第二，唯一一败正是输给哈萨克斯坦。淘汰赛，中国队先是击败了中华台北，半决赛苦战五局险胜泰国队，连续第五届进入决赛。



历史上，哈中两国女排多有交手，但中国队始终保持着优势，仅有本届小组赛中一次失利。



决赛中，中国队也表现出了强劲的实力，在进攻和拦网方面均表现强悍，对哈萨克斯坦队形成了相当的压制。



尽管哈萨克斯坦女排不断提高进攻效率，在第二局开局一度取得领先，但最终还是未能取胜。



最终，哈萨克斯坦队总比分0-3不敌中国，屈居亚军。



此前季军战，泰国3-0完胜日本，三局比分为25-22、25-16和25-17，日本名列第四。



争夺第五名的比赛，中华台北3-1力克伊朗，四局比分为25-21、25-21、23-25和25-22，伊朗队获得第六。



东道主越南苦战五局3-2险胜韩国获得第七，五局比分为25-17、25-27、23-25、25-18和15-8，韩国位列第八。