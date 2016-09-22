英国前首相布莱尔不再担任哈萨克斯坦政府顾问

哈通社阿斯塔纳9月22日电 据外媒消息，英国前首相托尼•布莱尔20日发表声明，宣布将关闭托尼•布莱尔公司及名为"Firerush"和"Windrush"的子公司。

英国《金融时报》21日称，2007年离任后，布莱尔快速建立起一个庞大的商业帝国，从事获利丰厚的咨询工作，也参与一些慈善组织的活动。他的公司为各种客户服务，包括科威特、越南、秘鲁和哥伦比亚的客户。布莱尔曾透露，他的公司聘用200名员工，在20多个国家工作。



布莱尔曾向哈萨克斯坦政府提供5年的政策咨询服务，为此他每年从哈萨克斯坦政府获得600万美元年薪。他还曾担任利比亚前领导人卡扎菲的顾问，因而广受批评。



布莱尔坚持认为，"即使是那些批评我的人，他们也很少把我当政治傻瓜看"，因为作为一个慈善家和一个赚钱的国际顾问，两者的角色并不冲突。但他强调，他现在是一个"私营个体"而非政府代表，世人对其应该转换视角。



布莱尔表示，公司的"大量资金储备"(约890万英镑)将移交给他的非盈利组织。"我今后将把80%的时间投入到非盈利工作中。"布莱尔承认将保留"少量个人咨询业务"维持收入，继续演讲。



《每日电讯报》表示，布莱尔这几年生活奢侈，乘私人飞机出行，在伦敦市中心租用豪华办公室，经常入住世界顶级酒店，"不知关闭公司主要业务后，他还怎么继续这种生活。"（编辑：小穆）