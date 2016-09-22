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    16:51, 22 9月 2016 | GMT +6

    卡拉干达佳丽将出征世界小姐大赛总决赛

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    哈通社阿斯塔纳9月22日电 据NUR.KZ网站消息，我国卡拉干达州佳丽列娜塔•努尔哈孜伊纳11月将代表哈萨克斯坦参加在中国举行的第66届世界小姐选美大赛。

    消息称，今年19岁的努尔哈孜伊纳身高1.76米，三围-80-57-89。日前，她将参赛消息通过社交网站告诉了网友。网友们对此表示祝贺，祝福她取得好优异成绩，向世界展示哈萨克斯坦美丽。（编译：金桥）
     

    Мир принадлежит тому, кто ему рад😋 за фото спасибо @adilakhmetzhan 😍👌🏻#2вицемиссказахстан2015 #misskaraganda2015 #2vicemisskazakhstan2015 #мисскараганда2015 #karaganda #gn 👸🏻👸🏻👸🏻

    RENATA NURGAZINA（@renatanurgazina）发的照片 · 2016-06-7，10:13 PDT

    Втянуть живот и не дышать 😂👌🏻

    RENATA NURGAZINA（@renatanurgazina）发的照片 · 2016-09-21，10:35 PDT

    #gm☀️ 😍😍😍

    RENATA NURGAZINA（@renatanurgazina）发的照片 · 2016-09-21，20:58 PDT

    #рекламы #съемки #work

    RENATA NURGAZINA（@renatanurgazina）发的照片 · 2016-09-21，1:19 PDT

    Ура ура ура 🎉🎉🎉Repost from @wbc_kazakhstan @TopRankRepost #TopRankRepost Рената Нургазина, 19 лет, 176 см. Модель из города Караганда представит Казахстан на Международном конкурсе красоты Miss World Peace, который состоится в Китае этого года. #missworldpeacekz #missworldpeace #china #wbc

    RENATA NURGAZINA（@renatanurgazina）发的照片 · 2016-09-8，8:27 PDT

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 中国 卡拉干达 黄金储备
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