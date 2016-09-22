宗教人士：修订反恐相关法案正当其时

哈通社阿斯塔纳9月22日电 22日，阿斯塔纳市召开了主题为《当前预防和消除恐怖主义和极端主义的法律及制度措施》的圆桌会议。

会后，出席此次会议的阿斯塔纳圣母升天大教堂神父德米特里•巴伊德克在接受哈通社记者采访时表示，对现行法律进行修改，增加旨在打击恐怖主义行为的条款，这一决定是十分及时和必要的。



"说句实话，这些制定中的法案（《为打击恐怖主义行为针对哈萨克斯坦部分法律条款进行补充修改》法案），无论是对宗教信徒而言，还是对非信徒而言，只要遵纪守法，则不会因此受到任何影响。我认为，政府为了打击极端主义思想和恐怖主义行为的蔓延，而制定和采取的各类措施，都是十分及时和必要的。"他说。



他认为，加强对武器售卖、流通的监管十分正确。当前社会面临的情况，需要相关部门通过法律形式明确对武器的管理，而法律层面的这些新修订，也不会对遵纪守法的公民带来任何不利影响。



此外，巴伊德克表示，他认为政府目前还需要重点关注青年人口就业问题。



他表示，失业的青年，以及因社会问题而心生不满的年轻人，很容易被非法的、极端的错误宗教思想蛊惑。（编译：木合塔尔·木拉提）