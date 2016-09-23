哈中两国将全面提升司法领域合作水平

哈通社阿斯塔纳9月23日电 哈萨克斯坦最高法院第一副院长、司法专家委员会主席克德尔巴耶娃近日在阿拉木图会见了到访的中国一级大法官、最高人民法院常务副院长沈德咏一行。

会谈中，克德尔巴耶娃向中方代表团的到访表示欢迎，并强调哈萨克斯坦与中国之间的外交关系在相互理解和信任的基础上实现了长足的发展。



她强调，哈中司法机关之间的良好合作，是哈中两国多年来友好合作的一个重要方面。



会谈双方就两国司法系统各自在近几年来的发展交换了经验。



克德尔巴耶娃向中方介绍了即将举行的第7届哈萨克斯坦法官大会，以及大会期间将会通过的新《职业道德规范》进行了介绍。



中方代表还就纳扎尔巴耶夫总统提出的国家建设"百步计划"中，涉及哈萨克斯坦司法体系的相关改革进程进行了了解。



沈德咏表示，中哈两国是真诚的朋友和亲密的伙伴，中国最高人民法院愿与哈最高法院一道，全面加强司法领域务实合作，进一步完善双边、多边交流与合作机制，相互学习借鉴，共同提高司法能力水平。



克德尔巴耶娃向中方提议，优先发展两国在法官培训、信息化建设和外商投资司法保护等领域的合作。



双方一致认同，全面提升和深化两国最高法院合作交流的广度和深度，共同开展更加广泛而务实的合作。（编译：木合塔尔·木拉提）