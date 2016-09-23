纳扎尔巴耶娃：长久和平令哈萨克斯坦社会放松了对恐怖主义的警惕

哈通社阿斯塔纳9月23日电 在22日于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳市召开的《当前预防和消除恐怖主义和极端主义的法律及制度措施》圆桌会议上，参议院（议会上院）国际事务、国防和安全委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃表示，为应对愈加严峻的极端主义和恐怖主义威胁，哈萨克斯坦应采取更加积极主动的行动。

纳扎尔巴耶娃认为，我国目前同极端主义的斗争，至今都没有触及问题的根本。



"政府组建了一个新的部门--宗教事务和社会组织管理部。我认为，这一举措传达了我国政府，正在开始重点关注恐怖主义和宗教极端主义的一个信号。"纳扎尔巴耶娃说。



"关键问题，在于我们究竟要把哈萨克斯坦建设成一个怎样的国家。是一个世俗化的哈萨克斯坦？还是一个执行宗教法律的哈萨克斯坦？这两者之间是否有可以保持平衡的点？这是第一个问题，"纳扎尔巴耶娃在圆桌会议上发表意见时说，"第二个问题：外来的宗教经典，与我国的世俗法律是否相容？"



她强调，解决这些问题，对哈萨克斯坦而言至关重要。



"如果我们能够找到这些问题的最佳答案，那么今后很多衍生的问题也将迎刃而解。今天会议上所提出的许多建议和意见当然都有实施的重要性，但相比起来，以上两个问题需要我们更加关注。我认为，我们至今仍然只是在同极端主义的表象做斗争。"纳扎尔巴耶娃说。



纳扎尔巴耶娃强调，自哈萨克斯坦独立以来，整个哈萨克斯坦社会对于恐怖主义的威胁，始终存在某种程度的忽视。



她表示，哈萨克斯坦武装力量一贯尽忠职守，一直以来都能够良好的完成保卫国家的任务。但是，在纳扎尔巴耶夫总统领导下实现的长久和平和稳定，也导致我国社会公众和部分机构放松了警惕。



"多少年来，我们都生活在和平的环境下，世界各地的恐怖主义暴行和流血冲突一直都仿佛与我们相隔万里，令人们觉得他们永远都不会影响到我们的生活。这是一个巨大的错误。现在，恐怖主义的‘瘟疫'终于将黑手伸进了我们的国家，我们终于开始明白，我们的孩子，我们和平的生活正在面临着威胁。从现在开始，我们需要改变过去的安保观点，尤其加强对幼儿园、学校、公共文化体育设施、铁路枢纽、机场和公共交通站点的保护工作。"纳扎尔巴耶娃说。



纳扎尔巴耶娃认为，为了保护我国人民的生活方式和社会稳定，应赋予武装力量更灵活的打击恐怖主义的行动权力。（编译：木合塔尔·木拉提）