俄罗斯天然气工业公司近期不从土库曼斯坦采购天然气

哈通社阿斯塔纳9月24日电 据亚欧网消息，俄罗斯天然气工业公司副总裁亚历山大·梅德韦杰夫称,该公司在2018年年底前将不会购买土库曼斯坦的天然气并希望在这段时间内找到解决价格争端的办法。一些业内人士认为,天然气工业公司可能已建议土库曼斯坦参与其目前仅允许中国人参加的开采活动。分析人士认为,土库曼斯坦未必会同意这样做。

天然气工业公司在2018年年底前不打算从土库曼斯坦购买天然气但暂时停止了与土库曼斯坦天然气公司在斯德哥尔摩仲裁法院的案件审理。亚历山大·梅德韦杰夫解释说:"我们用了两年的时间来分析并逐步找到合作的可能性。我们将定期举行会晤进行商讨。"



从2009年起天然气工业公司每年从土库曼斯坦购买100-110亿立方米的天然气,2015年年中的时候天然气工业公司将土库曼斯坦天然气公司起诉到了斯德哥尔摩仲裁法院,今年年初干脆就撕毁了合同。这是因为土库曼斯坦拒绝在价格问题上做出让步,却大幅降低在欧洲市场的天然气价格。因此,近年来,向欧洲出售土库曼斯坦天然气的俄罗斯天然气工业公司蒙受了损失,每千立方米约损失100美元。根据国际文传电讯社的消息,天然气工业公司在仲裁中要求土库曼斯坦天然气公司归还多付的50亿美元。



天然气工业公司的人员一开始就对仲裁抱有疑虑,因为土库曼斯坦并未加入《承认外国仲裁裁决的纽约公约》,也就是说,即便天然气工业公司打赢了官司,实际上也几乎不可能从土库曼斯坦要出钱来。天然气工业公司并没有撤销自己的诉讼但停止了诉讼进程。