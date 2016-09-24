纽约时报一周图片精选

米兰时装周，古奇(Gucci)的模特在后台为春季成衣系列秀做准备。由于亚历山德罗·米歇尔(Alessandro Michele)近期的设计大获成功，由他掌舵的古奇秀备受瞩目。



周一早间，詹姆斯·P·奥尼尔(James P. O'Neill)等待宣誓成为纽约警察局长期间，向其长官展示一张字条，后者迅速扬起眉毛。纽约和新泽西数起爆炸和未遂案嫌犯艾哈迈德·汗·拉哈米(Ahmad Khan Rahami)当时遭到逮捕。





周一，新泽西州林登，与警方交火后，纽约曼哈顿炸弹攻击嫌犯拉哈米中枪倒在街上。





周一，白原市机场，希拉里·克林顿走向演讲台。讲话中她谈及纽约和新泽西州的爆炸。





周二，奥巴马在联大发表演讲，对民族主义和反移民情绪进行反驳："一个被围墙环绕的国家，只会让自己受到禁锢"。图为一名翻译屏幕上的奥巴马。





周三，叙利亚阿勒波，随着临时停火走向停止，政府向叛军发起了攻击。当地遭受空袭后，一名叙利亚男子从被摧毁的建筑废墟中抱出一个幼童。





周三，利比亚海边城市苏尔特，一名与利比亚的黎波里政府有关系的狙击手将枪口瞄准伊斯兰国武装人员。





周三晚，北卡罗来纳州夏洛特，一名年轻男子中枪倒在欧姆尼酒店前。由警方开枪引起的暴乱已进入第二天。





约翰内斯堡，金山大学学生试图逃开警方用于驱散示威的催泪弹攻击，此前他们为学费涨价进行抗议。





周四，也门荷台达，由沙特主导的联合空袭结束后，一名男子站在工厂废墟中。一名也门官员说，18名平民在袭击中身亡。





芝加哥一家医院，史黛丝·特纳(Stacey Turner)握着女儿普雷舍丝·兰德(Precious Land)的手。此前在阵亡将士纪念日，普雷舍丝开车回家时遭枪击，脊髓神经断裂，就此陷入昏迷。





周六，科罗拉多斯普林斯，唐纳德·J·特朗普的竞选专机降落。此前一天，他表示奥巴马确实生在美国，并表示后悔，虽然他并未就重复谎言进行道歉。