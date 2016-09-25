雅虎日本公司探讨 一周休息三天

哈通社阿斯塔纳9月25日电 据共同社消息，日本软银集团旗下的IT巨头雅虎日本公司正在研究，以约5800名全体员工为对象采用一周休息三天的制度。

为了努力实现工作方式多样化，确保优秀人才，雅虎日本方面力争数年内实现这一举措。



日本政府把改革以长时间劳动为典型的以往工作方式视为重要课题，雅虎日本的动向或将给其他企业也带来影响。



增加休息日可能会造成业务应接不暇，增加人员配置导致成本上升。雅虎日本社长宫坂在接受共同社采访时谈及抱负称："劳动时间和生产率的问题是重要的经营主题，虽然也存在课题，但会尝试着去做。"



作为力争实现"一周三休制"的前期阶段，雅虎准备把每周休息两天的日子不仅限于星期六和星期日，而是采用可自由选择的制度，现已启动具体研究工作。该公司有意此后在数年内改为"一周三休制"，具体会分阶段实施，比如按部门逐步采用。



雅虎日本公司的员工平均年龄约为35岁，不过预计今后可能会出现需要照顾老人的员工增多等情况。让事关工作方式的人事制度趋于灵活，也有防止员工因照料家人不便而辞职的目的，或将吸引关注。IT企业之间正兴起人才争夺战，通过采用颇具前卫性的制度，也意在招揽优秀人才。



此外，雅虎日本公司将从10月开始对上下班及工作形态实施新制度。为了让员工可从离公司较远处上下班，允许每月以15万日元为上限报销新干线车费。此外，允许在家中等工作的制度也将从每月两天增加至五天，认可多种形式的办公方式。