俄日关系转暖 “北方四岛”问题可能出现变数

俄罗斯总统普京9月5日在二十国集团领导人杭州峰会新闻发布会上表示，关于南千岛群岛问题有可能达成妥协。事情起因于苏联和日本1956年签署的协议规定将南千岛群岛中的两岛交还日本。

普京表示："但协议中并未规定更多细节，比如应该在什么条件下交还以及这些岛屿的主权归属问题等。"这些问题显然也是二战以来俄日间长期存在的领土问题的主要障碍。

安倍晋三上周在符拉迪沃斯托克东方经济论坛上呼吁普京协调双边关系。日本首相表示："让我们将这个已持续了70年的非正常状态划上一个句号并共同开始创建一个再持续70年的俄日关系新时代。"



南千岛群岛问题的由来



二战结束后，根据俄日1855年缔结的条约归属日本的"北方四岛"，即择捉、国后、色丹和齿舞群岛被划归苏联。日本则拒绝承认苏联对"北方四岛"的主权。双方因此一直未能签订和平条约。1956年苏日两国恢复外交关系并在联合声明中表示将拟定和平条约。声明规定两国签署和平条约后将齿舞和色丹两岛交还日本。普京在G20峰会上提到的就是这个文件。尽管1956年日本国会两院批准了该条约，但普京不久前强调，日方拒绝履行该条约。1960年外交丑闻后日方表示将"在追索归还所有岛屿问题上毫不退让"。双方从那时起就中断了对话。 如何达成妥协 多年来日本社会对南千岛群岛的归属问题已形成绝对共识。



上世纪九十年代曾参加与日方谈判的俄罗斯日本问题专家、前外交部副部长格奥尔基•库纳泽（Georgiy Kunadze）认为，目前要解决南千岛群岛问题相当难，因为双方都不愿改变自己的立场。1956年签署的联合声明至今已经60周年。值此60周年纪念之际或许可以成为南千岛群岛问题取得切实进展的良机。双方均承认该联合声明，这是一个仍具法律效力并具有国际条约性质的文件。



俄罗斯世界经济与国际关系研究所北美研究中心首席科学研究员帕维尔•古杰夫（Pavel Gudev）认为，实现外交突破日方要放弃毫不妥协的立场。



他表示："他们说不应有前提条件，我们则认为应该有。"古杰夫表示，这一进展一旦得以实现，就可能会有多个解决方案，其中之一就是所谓的主权延后。这意味着双方签署的文件中可能会规定，部分岛屿50年或者甚至100年后交还日本管辖。专家指出，还有另一个可行方案，即将岛屿交还日本，但周围水域以及资源则仍归属俄罗斯。

古杰夫表示，鉴于这些岛屿将鄂霍次克海划为俄罗斯内海，双方还可以就该海域仅对俄罗斯与日本船只开放航行达成一致。他认为，俄罗斯还应要求将岛屿交还日本后禁止在岛上建立军事基础设施。 军事分析师格兰特•纽斯赫姆（Grant Newsham）在为《亚洲时报》专栏撰文中指出，基本上不可能让日本关闭美军在冲绳的军事基地。他说："冲绳是个特别好的桥头堡，从那里可以发起各种反击入侵者的军事行动。"同时，如果说"冷战"年间该军事基地主要用于对付朝鲜的话，如今其主要作用则是遏制中国。 除上述方案外，还有另外一种可能，即今年12月普京赴日本进行国事访问期间双方发布南千岛群岛问题可能的妥协方案。来源：«透视俄罗斯»