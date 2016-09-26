苹果不是“洋水果”根在新疆天山

提到新疆水果，人们自然会想到吐鲁番的葡萄、哈密的瓜。令人意想不到的是，苹果的"祖先"就在天山深处一望无际的野果林中。

新华社记者从中科院新疆生态与地理研究所举办的纪录片《拯救基因库》发布会上了解到，多项科学实验证实，所有的栽培苹果都来自天山山脉的野苹果，也就是塞威士苹果，几乎所有的苹果"家谱"都可追溯到天山野果林。



现代栽培苹果从欧洲扩散到世界各地，所以，在很长时间内，人们认为栽培苹果起源于欧洲。直到1930年，苏联植物学家瓦维洛夫走进中亚地区的天山野果林，研究并公布所有的栽培苹果都来自天山野苹果，也就是塞威士苹果。



天津农学院园艺园林学院院长阎国荣说，多名中外研究人员认为，塞威士苹果向东传是中国的栽培苹果，也就是绵苹果；向西沿着丝绸之路传到欧洲，形成了一系列栽培苹果。



到了分子生物学时代，科学家想尽办法让默默隐藏在栽培苹果细胞中的DNA"开口说话"，栽培苹果的起源密码被更清晰地揭示了出来。

据中科院新疆生态与地理研究所研究员张道远介绍，2010年，意大利学者瑞卡多在《自然－遗传学》发表文章说，栽培苹果的基因组来源于塞威士苹果，这两种苹果共享一套基因组，从分子层面证明了很多栽培苹果实际上是新疆野苹果的后代。此外，像现在常吃的黄元帅、红富士等，都是以这里的野苹果为种质资源，用人工杂交等育种方法获得的优良品种。



天山山脉位于欧亚大陆腹地，拥有世界温带干旱区最大的野果林生态系统。在新生代第四纪冰川来临之时，天山山脉的谷地和盆地，成为中生代喜暖野果树的最后"避难所"，为地球存遗下珍稀的野果林群落。



据最新调查，新疆野果林有58种野生果树植物，其中野苹果是最主要的建群种，有84种类型，是世界罕见的苹果天然基因宝库。



日本植物繁殖学专家大石惇曾数次往返新疆野果林。美国农业部先后四次派出专家深入天山野苹果林，并从892棵野苹果树当中挑选13万颗种子带回美国。（来源：联合早报网）