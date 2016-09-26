哈萨克斯坦观察员：阿塞拜疆修宪公投正在平静的氛围中有序进行

哈通社巴库9月26日电 阿塞拜疆宪法修正案公投正在有序平静的进行当中。

26日，正在阿塞拜疆首都巴库的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员、突厥语国家议会大会观察团负责人努尔兰•杜拉特别科夫如是说。



"两日来，我们对公投的准备工作和实施进行了监督，整个公投过程十分平静且井然有序。"他说。



据悉，此次阿塞拜疆修宪公投共邀请了117个国家和组织的观察团，对公投进行全程监督。



据报道，阿塞拜疆总统阿利耶夫于7月18日签署了法令，决定向国家宪法法院递交关于宪法修正案公投决议的草案。



而阿塞拜疆国家宪法法院则是在25日进行审议后认定该草案完全符合宪法，因此决定准予通过。



据悉，根据该宪法修正案，阿塞拜疆的总统任期将由目前的5年延长到7年，同时阿塞拜疆还将新设第一副总统和副总统两个职位。



同时，阿塞拜疆现行宪法中规定的有关总统大选候选人必须年满35岁的年龄限制也将被取消，而议会选举参选人的年龄也将从目前的25岁下调到18岁。



另外，总统还将获得解散议会和宣布提前举行总统大选的权利。（编译：木合塔尔·木拉提）