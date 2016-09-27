哈萨克斯坦加强同以色列在反恐领域的合作

哈通社阿斯塔纳9月27日电 据阿拉木图电视台报道，26日，哈萨克斯坦"雄狮"特种部队在位于南都阿拉木图的一处军事基地中举行了一场反恐演习。

此次演习除演练特种部队官兵面对恐怖袭击事件时的技战术能力外，对伤员的紧急处理能力也是一项重要的考核。而此次演习中，"雄狮"特种部队的官兵得到了来自以色列的专家提供的专业指导。



根据演习预案，一伙暴徒在企图盗取军械库中枪支弹药时被发现。迅速赶到现场的"雄狮"部队很快消灭了暴徒，但在交火当中，有少量人员意外受伤。







特种部队官兵迅速对伤员进行了现场禁止治疗，并使用新型占地救护设备和药品，帮助伤员稳定伤情。



据悉，"雄狮"特种部队在此次演习中使用的急救装备，均由以色列公司生产和提供。







身处反恐战争前沿，以色列在反恐领域拥有着许多丰富的经验，这也是哈萨克斯坦"雄狮"特种部队选择与以色列方面进行合作的重要原因之一。



受邀前来哈萨克斯坦，为哈国官兵提供医疗技术执导和合作的以色列医疗科技公司总裁格里•格罗斯曼（Гэри ГРОСМАН）表示，他此次访问哈萨克斯坦，最重要的目的便是分享自己的经验。



"战地医疗教育在以色列的重要性非常之高，是我国年轻官兵最先接触到的战地知识。很多士兵都是在接受了医疗知识之后，再开始技战术知识培训的，部分以色列士兵甚至可以再战场上，为伤员进行相对复杂的手术，大大的提高了官兵的生存率。"他说。







在演习后的专家会议上，如何高效的在战地环境下，为伤员进行紧急医疗救助成为了以色列和哈萨克斯坦专家学者们讨论的重点议题。



哈方专家在会后表示，以色列研发的许多战地医疗设备和药品，非常适合在复杂环境条件下为伤员实施治疗，其在反恐战争和医疗救助等领域的丰富实践，也为哈萨克斯坦军人提供了许多值得借鉴的经验。







"雄狮"特种部队副总指挥官卡伊尔别克•托列舍夫表示，通过此次同以色列方面的合作，以方向哈方官兵分享了许多非常实用的战地实战经验，令哈方官兵获益良多。



"我们的官兵以及急救人员都有着良好的培训和专业素养，惟独缺乏实战经验，能与在这一领域具有丰富经验的以色列军人和专家进行交流，对我们而言是非常难得的机会。"他说。



在恐怖主义瘟疫肆虐的当今，类似的合作或许将变得越发重要。（编译：木合塔尔·木拉提）









