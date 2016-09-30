中国惊艳全球科学界的五大超级工程

如今中国的经济增速已经令全世界惊叹不已，政治和军事实力也得以日渐增强。然而在另外一些鲜有关注的领域，中国也正在成为全球范围内的领导者。中国的科学研究体量如今已经十分庞大。而在全国人大在今年早些时候启动第十三个五年计划（"十三五"）之后，中国的科研事业将被纳入未来的国家优先发展战略。中国政府意在2020年，使国内科研经费占GDP的比重从过去五年的低于2.2%，升至2.5%。

而在诸多的项目中，这五大工程最为世人瞩目。

巨型望远镜

只有具备雄厚科技实力的国家，才有能力建设巨型天文望远镜。位于中国贵州省的500米口径球面射电望远镜（Five hundred meter Aperture Spherical Telescope，简称FAST）利用当地喀斯特洼地地势建造，面积占地超过30个足球场。

FAST的直径达到了500米，这一数字要远大于全球第二大射电望远镜，波多黎各阿雷西博天文台的305米直径。







FAST的建设工作已经进入尾声，预计这一耗资1.8亿美元的望远镜将于今年9月正式投入使用。

FAST就像一只"倾听群星的耳朵"，能够接收深空物体发出的电磁波。由于这些电磁波经过极长距离的传播，已经衰减到了十分微弱的水平，因此射电望远镜必须更大，才能接收到更多信号。FAST将帮助科学家了解更多关于宇宙构成的信息、发现新星、以及寻找地外生命的迹象。

火星探测

中国并不仅仅观测宇宙深空，也正在积极开展进军宇宙的实际探测计划。

实际上，中国的航天时代早在1970年"东方红1号"卫星上天时就已经开始了。自那时起，中国已经发射升空了数百颗人造卫星，还在2003年首次实现了载人航天。2013年，"嫦娥三号"落月成功，这是近四十年来首次落月的人类探测器。





中国预计于2018年发射"嫦娥四号"；而更加宏伟的计划也即将开始：中国预计在2021年开始其火星探测计划。中国探月与火星探测工程总设计师吴伟仁对BBC表示，"（中国）将在单次火星探测任务中同时完成‘绕'、‘落'和‘投放火星车'三项任务"与美俄两国自冷战以来大幅砍掉宇航项目资金形成鲜明对比的是，中国在航天事业上的投资一直在增加。

空间站

与其他国家将航空航天机构（例如NASA，欧洲航天局和俄罗斯联邦航天局等）设为民间机构不同，中国的航天计划由解放军管理。这也就意味着，由于美国认为"向中国军方分享科学技术，可能导致美国的国家安全受损"，因此中国宇航员目前无法进驻国际空间站。为应对这一问题，中国决定自己建造空间站。今年即将发射的"天宫2号"空间实验室正是中国未来空间站的建设原型，而"天宫3号"的体积还将更大。





中国能够自主设计建造空间站，也间接证明了中国不吝惜向尖端技术开发投以巨资，彰显了中国成为世界科技强国的决心。

超级对撞机

由欧洲核子研究中心（CERN）建造的大型强子对撞机（LHC）在建成时是全世界最著名、功率最大的粒子对撞机，更成为了当时全世界占地面积最大、结构最复杂的科学实验机器。LHC的建设共有超过100个国家的一万余名科学家参加，其位于靠近日内瓦的法国和瑞士边境地下，一条周长27公里的隧道当中。

无论是LHC的建设还是其本身规模都已相当宏大，但中国正在规划建设一个远大于此的超级对撞机。中国已经宣布，其将要建造的粒子对撞机周长将达到50-100公里，一期工程将于2020-2025年间开工建设。这一对撞机预计将能够产生数百万个被称为"上帝粒子"的希格斯玻色子。希格斯玻色子能够为物质赋予质量，其也因此被认为是宇宙中的基本粒子之一。

LHC在2012年确证了希格斯玻色子的存在，而这一对撞机在设计上能够产生七倍于LHC的能量。

深海潜水器







2012年，随着"蛟龙号"载人深海潜水器成功潜入海平面以下7,000米深度区域，中国的深海探测技术随之升至了一个新的高度。

中国通过成功潜入超深海渊带（海平面以下超过6,000米深度的区域），成功跻身了全球海洋潜水强国之列。而中国的计划还不止于此。科技部发布的一份规划显示，未来五年内，中国科学家将分别建造一台无人深潜器和一台载人深潜器，而两台深潜器的目标下潜深度都将达到11,000米，最终达到全球海洋最深处。上海海洋大学深渊科学技术研究中心主任崔维成教授表示："未来五年将是深海潜水技术的黄金时期。"

中国希望通过在海洋科学领域成为世界强国，同时实现在其他诸多领域的科学能力发展和进步。通过推进在太空和粒子对撞领域的前沿研究，中国正在逐渐转型成为全球范围内科技最发达的国家之一。



来源：世界经济论坛博客