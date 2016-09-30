匈牙利：富人进来 难民走开

哈通社阿斯塔纳9月30日电 据联合早报网消息，匈牙利政府对于遴选移民很挑剔，这种挑剔只是相对穷人而言的。对于那些肯花钱的移民，匈牙利政府甚至愿意给移民全家永久居留身份。

德国之声报道，对于收容难民赤裸裸说不的匈牙利总理奥尔班有一项"国债移民"政策，那些承诺购买国债者可在两个月之后就拥有匈牙利终身居留权，这实际意味着"获得可以在欧洲范围内自由通行的申根签证"。



申请者花费36万欧元，购买5年期"移民国债"，期满后被返还30万欧元。到目前为止已经有包括来自埃及、阿尔及利亚、伊朗、约旦和土耳其在内的客户由此申请到了匈牙利永久居留权。



德国之声记者咨询了负责办理手续的一家中介公司，对方称"购买36万欧元国债可办理4口之家，每多增加一名家庭成员，就要另外多收取2000欧元。"这家中介公司还表示，携带父母移民的情况，申请者需要证明父母在经济上具有足够的独立性。中介公司的工作人员说："在欧洲市场上你不可能找到更便宜的方法了。"



匈牙利内政部长品特最近曾说过，自匈牙利2013年推出"国债移民"项目之后，已经有1万8000人获得了匈牙利永久居留，为匈牙利创造了11亿欧元的财富价值。现在申请者的数量继续攀升，单纯在今年8月，匈牙利就售出798笔移民国债。其中多数购买者为中国人。