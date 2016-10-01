世卫组织：害怕变老的人可能更短命

哈通社阿斯塔纳10月1日电 据外媒报道，世界卫生组织数据显示，害怕变老的人可能更短命。

世卫组织引述一份研究报告称，"相较于态度正面的人，那些对自己变老持消极看法的人，从身心健康问题中康复的能力较差，他们的平均寿命也比态度正面者少了7.5年"。

世卫组织指出，年龄歧视现象在全球普遍存在。据该组织9月29日发布的调查结果，多达六成人士感觉自己"不被人尊重"。对老年人有负面看法，这思想会带来广泛的后果。

世卫组织老龄化与生命历程司司长比尔德说，现今社会的年龄歧视水平，已同20、30或40年前的种族歧视与性别歧视达到同一水平。

比尔德说："现在，针对一个人的种族或性别发表某些言论已是不被容许的，但是针对一个人的年龄发表的歧视言论却仍然被容许。"

所谓年龄歧视，可能是指一名50岁人士在寻找新工作时受到歧视，或是指一名65岁且仍有工作能力人士面对强制退休。

比尔德表示，为更公正地为"老龄"进行定义，世卫组织是以每个国家人均寿命的中点进行界定。以英国为例，该国人民的平均寿命为81岁，所以超过41岁的人就被归为"较年长"群体。

世卫组织的数据显示，目前全球有六亿人超过60岁。预计到2025年将会翻番。到2050年，这组人口将高达20亿。