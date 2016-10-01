拉加德：人民币入篮有利国际货币金融体系

中国的人民币被正式纳入国际货币基金组织（IMF）的特别提款权（SDR）货币篮子，成为国际货币储备"精英俱乐部"的一员。

世界第二大经济体经过长时期筹备以及争取之后，人民币在周六（10月1日）正式加入美元、英镑、欧元和日元，成为国际货币基金可用于发放紧急贷款以及成员国在必要时用于稳定本国储备的货币。

人民币在货币篮子中的权重将达到10.9%，排在美元和欧元之后，超过日元和英镑。

国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）指，人民币的加入是国际金融体系中"重要和历史性的里程碑"。

一些专家则表示，在正式加入后，人民币距离实质性地发挥SDR货币的作用，可能仍然有距离。

"人民币的加入反映了中国货币、外汇交易和金融体系改革方面的进步，并且认可了其金融市场自由化和基础机制改进方面所迈出的步伐，"法新社引述拉加德说。

她还在声明中表示，这反映了人民币在国际货币体系中不断上升的地位，有利于建立一个更强劲的国际货币金融体系。

人民币加入SDR的日子正值中华人民共和国建国67周年纪念日，中国人民银行在周六早上发表声明，对这一里程碑以及拉加德的声明表示欢迎。

"人民币纳入SDR是人民币国际化的里程碑，是对中国经济发展成就和金融业改革开放成果的肯定，有助于增强SDR的代表性、稳定性和吸引力，也有利于国际货币体系改革向前推进，"中国央行在公告中表示。

"中方将以人民币入篮为契机，进一步深化金融改革，扩大金融开放，为促进全球经济增长、维护全球金融稳定和完善全球经济治理作出积极贡献。"

人民币纳入特别提款权货币篮子的决定最早在2015年11月宣布，世界第二大经济体此前已经为此作出了长时间的努力。这也是自1999年欧元启动以来，SDR首次纳入新货币。

法新社报道，2013年以来，人民币在全球货币交易中的日成交量提升了两倍，达到2020亿美元。

有分析认为，人民币纳入SDR的举措或将通过鼓励中国金融市场与外界接轨而为中国经济带来动力，但同时也有人指出，目前来说，这一变化的实质意义有限。

巴克莱银行（Barclays）的亚洲外汇和利率策略主管米图尔·科特查（Mitul Kotecha）告诉法新社说，人民币正式纳入SDR在一开始所带来的影响不会太大，但称这是"该货币迈向主要储备货币的一大步"。

曾担任IMF亚太部中国处处长的康奈尔大学经济学教授埃斯瓦·普拉萨德（Eswar Prasad）则告诉美国消费者新闻与商业频道（CNBC）说，人民币加入SDR象征意义大于实际意义。

他表示，人民币在成为重要储备货币之前还需要进行大量改革，重要的是中国是否会开放资本市场，汇率能否由市场定价，最重要的在于有没有好的人民币定价的资产提供给海外投资者。

美国财政部秘书长杰克·卢（Jack Lew）在周四（9月29日）曾表示，人民币距离真正意义上的国际储备货币地位仍然有"好一段距离"。

他说，加入SDR是对人民币过去十年重大进步的肯定，但北京仍然需要继续令人民币进一步与国际接轨。

去年下半年发生的人民币贬值令投资者震惊，人民币也一度跌至六年来的低位。外界因此对已经面临严峻考验的全球经济有更多的担忧，也担心北京是否会在获得面上的胜利之后继续坚持开放市场。