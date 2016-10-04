日诺奖得主：做没人做的事很快乐

2016年诺贝尔生理学或医学奖得主、东京工业大学名誉教授大隅良典（71岁）说，去发现没人做的事是非常快乐的，他希望得奖后能向研究员传递出从事基础研究也有好处的讯息。

大隅今天（4日）上午接受共同社记者访问时透露，他昨晚只睡了三个半小时。他说："现在还像是昨天的延长线，如果能悠闲回家的话也许心情会不一样吧。"



对于今后的研究，大隅充满热情地表示："将继续利用酵母（进行研究），还有没弄清的地方。"他还表示"希望能实现面向未来支持基础研究的社会"。



大隅昨晚深夜在共同社安排下，与前日本学术会议主席、东京大学名誉教授黑川清的电话对谈中讲述研究的妙趣称："自己是世界上第一个看到（所发现的东西）的人，这种满足感对科学家而言是最大的动力。"



大隅是因探明细胞分解自身蛋白质进行循环利用的"自噬作用"（Autophagy）机理，而获此顶级评价。



"自噬"系指细胞吞噬自身细胞质蛋白或细胞器的过程，细胞借此分解无用蛋白，实现自身代谢需要和某些细胞器的更新。



诺贝尔自然科学领域的3个奖项中日本人单独获奖的此前有1949年的汤川秀树（物理学奖）和1987年的利根川进（生理学或医学奖），大隅是第三位。（来源：联合早报网）