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18:46, 06 10月 2016 | GMT +6
我国北方部分地区将迎来降温降雪天气
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哈通社阿斯塔纳10月6日电 据国家气象总局 消息，受冷空气影响， 我国北方部分地区将迎来雨夹雪天气，且气温也将有所下降。
受冷空气影响，未来三天，我国北方一些地区将迎来降温和雨雪天气。南部地区仍将保持晴朗少雨的好天气，气温将比平常高2至5度。（编译：金桥）
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