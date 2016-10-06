中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    18:46, 06 10月 2016 | GMT +6

    我国北方部分地区将迎来降温降雪天气

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳10月6日电 据国家气象总局 消息，受冷空气影响， 我国北方部分地区将迎来雨夹雪天气，且气温也将有所下降。

    受冷空气影响，未来三天，我国北方一些地区将迎来降温和雨雪天气。南部地区仍将保持晴朗少雨的好天气，气温将比平常高2至5度。（编译：金桥）

    标签:
    北哈州 天气 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!