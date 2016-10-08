哈萨克斯坦与联合国开发计划署合作解决电子废品处理问题

哈通社阿斯塔纳10月8日电 据统计，哈萨克斯坦每年产生的电子废品总数约为34.3万吨。

一直以来，这些电子废品通常都会通过传统的填埋法进行处理。但使用这种方式进行处理，会对土壤和地下水造成严重的污染。



据估计，从2000年至2010年进口到哈萨克斯坦的300万台计算机中，有一半已经成为电子废品。



随着越来越多的电子产品正在接近使用寿命期限，如何安全的处理这些电子废品，成为了我国正在面临的一个问题。



为了解决这些紧迫的问题，哈萨克斯坦能源部与联合国开发计划署以及其他合作伙伴一起，在首都阿斯塔纳和其他城市建立了电子废物和危险材料回收网络，并通过宣传手段，令越来越多的公众了解到这一问题的严重性。



首都居民阿伊古丽•马纳塔耶娃，是一位成功的商人和两个孩子的母亲。一直以来，她都对家庭垃圾的处理问题十分关注。



在了解到电子废品的危害性后，她一度发现自己很难找到一个环保的方式，来处理自己淘汰的旧手机，以及其他一些电子产品。



现在，由于各类宣传的开展以及在城市各地建立的专门电子废物处理点，阿伊古丽终于有了环保的方式处理这些手中积存的电子废品了。



在阿斯塔纳和卡拉干达的大型商业中心当中，环保部门安装了许多电子废品回收箱。同样的回收箱还被安置在当地地方政府大楼和办公室当中。



为了鼓励人们在这里处理电子废品，部分商场还出台了优惠政策，为那些来此处理电子废品的居民提供商品优惠券。



据了解，这些电子废品回收箱和收集点，正是根据哈萨克斯坦能源部和联合国开发计划署的合作项目而设立的。



这一项目还得到了韩国三星电子科技公司的支持。



从2013年开始，我国政府就同联合国开发计划署共同开展了一项旨在妥善处理废弃灯泡、温度计和电池等含有汞及其他污染物的废品的计划。



根据该计划，首都阿斯塔纳市内安置了数百个专门用于回收此类废品的容器。



这些容器都被安置在居民住宅区内，方便居民分类处理这些废品。



相关的宣传活动，也通过海报、广告牌和电视广告等方式，向大众进行普及宣传。



2017年，阿斯塔纳市将举办主题为未来能源的阿斯塔纳世博会。近年来，在纳扎尔巴耶夫总统的倡导下，我国政府也不断加强在向绿色经济的过渡工作，提倡环保、绿色和节能的生活方式。



这一努力得到了联合国开发计划署的大力支持，并在这一领域向我国提供了许多值得借鉴的经验。



垃圾回收与管理，是一个城市乃至一个国家所需要面对的一个重要问题。这一问题同时也涉及到联合国2030可持续发展议程中所提到的一些目标。



没有合适的废品管理战略，建设一座拥有清洁水资源和卫生设施的、可持续发展的城市是不可想象的，也不符合一个秉持绿色经济未来的国家所期待的发展方向。（编译：木合塔尔•木拉提）