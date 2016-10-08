俄罗斯寻求重开古巴和越南军事基地

哈通社阿斯塔纳10月8日电 俄罗斯政府正在采取行动，在俄美关系趋向冷战时期之际，把总统普京让该国成为真正全球军事大国的愿景付诸实践。在叙利亚拥有永久军事基地后，他们开始把眼光放眼其他地方。

据俄罗斯"卫星"通讯社报道，俄罗斯国防部副部长潘科夫（Nikolai A. Pankov）10月7日在国家杜马表示，俄国防部正在研究重回古巴和越南的可能性。苏联曾在这两国部署过基地。

在普京64岁生日的这一天，潘科夫宣布，俄方正在开展这方面的工作，并强调不希望透露有关这一问题的详细信息。他说，目前国防部在重新审议那些取消在这两国基地的决定。

苏联在古巴和越南的军事基地一直保留到2002年，此前的海军基地曾设在越南金兰湾（Cam Ranh Bay）。而苏联主要的无线电电子中心，也是之后俄罗斯最重要的境外电子情报中心曾设在古巴的洛尔德斯（Lourdes）。

《纽约时报》称，俄罗斯此举反映了克里姆林宫重申其在世界舞台上地位的雄心。俄罗斯政府多年来一直抱怨称，西方从未对俄罗斯早先关闭这些基地的良好意愿心怀感激。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri S. Peskov）10月7日说，2002年以来的情况已经发生了变化。

目前，俄罗斯已经与越南拥有一项协议，可以在一项简易程序的安排下让俄罗斯船只通过金兰湾。而自2014年以来，俄罗斯空军已经在使用越南的一处机场。

俄罗斯与越南保持着不错的军事关系。此前俄罗斯《消息报》曾报道，越南正与俄方进行密切磋商，就越南进口约100辆俄制T-90主战坦克事宜进行谈判。

越南金兰湾在俄罗斯海军的计划中起到关键作用，只有该基地能够维持俄罗斯海军在印度洋和波斯湾水域存在的可能性。

有俄罗斯专家指出，除了恢复俄罗斯在洛尔德斯无线电电子侦察中心以及俄罗斯海军在金兰湾的物资技术基地的运行外，俄罗斯海军应该还有意使用古巴的西恩富戈斯基地。

俄罗斯总统普京经常说，由于俄罗斯在海外的军事基地非常少，外界不能把该国称作"好战"的国家。俄罗斯目前只在叙利亚、前苏联版图内的共和国及其自身领土内拥有军事基地。

《外交官》杂志两年前曾报道，俄罗斯国防部长绍伊古彼时就透露了俄罗斯打算在海外继续设立军事基地的计划。计划中不止有越南和古巴，还包括新加坡和尼加拉瓜。

俄罗斯《国家防务》杂志总编辑克罗特琴科向俄新社表示，俄军重返古巴和越南的可能性是"对世界军事政治局势复杂化的回应"。在与哈瓦那和河内达成具体协议的情况下，莫斯科需要获得至少最近30年在那里的权利。

"国际形势不是静态的，它在变化，"国际文传电讯社10月7日援引克里姆林宫发言人佩斯科夫的话说，"你们都看到了，过去两年给国际事务和安全带来了重大变化。因此，任何国家对这些变化实施评估，并做出某些他们认为合适的举措以符合其国家利益，都是很自然的事。"



（来源：界面 ）