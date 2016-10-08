中国外汇储备降至五年新低

哈通社阿斯塔纳10月8日电 中国人民银行7日发布数据显示，9月末，中国外汇储备余额为31663.82亿美元，较8月末下降187.85亿美元，为连续第三个月下降，创2011年6月以来最低。

外储降幅超出市场预期。



相比于7、8月外汇储备分别下降41.05亿美元和158.9亿美元，9月外储降幅进一步加大。



分析人士认为，9月外储下降与季节性因素和人民币持续的贬值预期有关。此外，9月份，加入SDR后人民币，央行将停止继续维稳汇率，人民币将大贬等传言不断。



有分析人士认为，188亿美元的降幅仍未充分反映9月的资本外流压力。



凯投宏观经济学家Julian Evans-Pritchard在报告中表示，据其估算，中国央行9月约卖出270亿美元来支持人民币汇率；料中国9月经常账户盈余不会有大幅变化，因此9月的资本外流规模约在400亿美元左右。



不过，这有待新的国际收支数据验证。



国家外汇管理局近期公布的上半年国际收支数据显示，上半年中国资本外流压力有所缓解，资本和金融账户逆差规模连续两个季度出现较大幅度收窄。



2016年一季度，资本和金融账户逆差1234亿美元，相比2015年四季度缩减425亿美元；2016年二季度，资本和金融账户逆差488亿美元，相比一季度缩减746亿美元。

外汇管理局预计，2016年下半年，中国经常账户将继续呈现较大顺差，与GDP之比保持在合理均衡水平；外部环境中仍存在较多不确定性因素，但国内外一些积极因素也会继续发挥作用，人民币汇率将在合理、均衡水平上保持基本稳定，有助于跨境资本流动总体平稳。