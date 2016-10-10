韩国就遣返哈国公民一事致歉

哈通社阿斯塔纳10月10日电 外交部长叶尔兰•伊德里索夫10日在马吉利斯（议会下院）政府时间发言中称，韩国政府就该国相关机构驱逐哈萨克斯坦公民出境一事，表示道歉。

"哈萨克斯坦与韩国达成了相互免签的协议，但该协议仅适用于以旅游为目的入境。自从免签协议生效以来，有不少哈萨克斯坦公民借此入境韩国，并在那里工作，这部分人的行为违反了两国之间的相关协议。韩国方面一开始对此相对宽容，但随着此类行为的增加，以及由于其中出现了一些违反法律的人员，韩方不得不开始进行较为严厉的打击。由于在同涉事哈国公民的面谈中，未能得到满意的答复，韩方最终做出的拒捕和驱逐出境的决定。"叶尔兰•伊德里索夫说。



伊德里索夫外长表示，外交部工作人员对这一情况早已有所掌握。目前，外交部已经开始向赴韩哈国公民开展针对性的当地法律信息宣传工作，这一工作也得到了来自韩国方面的帮助。



伊德里索夫同时强调，对于遣返哈国公民一事，韩国政府已经通过外交渠道表达了歉意。



此前由于韩国方面大量遣返我国公民，外交部曾向韩国政府以外交照会形式表达立场。（编译：木合塔尔·木拉提）