俄土签署建设天然气管道协议

哈通社阿斯塔纳10月12日电 当地时间10月11日，在俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安的见证下，两国签署了关于一条天然气管道项目的政府间协议，该协议规定建设两条石油管道线。

据悉，该项目被称之为”土耳其流（Turkish Stream）“，系俄罗斯和土耳其的自2014年就开始谈判的天然气管道项目。



通过"土耳其流"，俄罗斯的天然气可经过黑海直接输送至土耳其，原计划2016年12月投入使用并开始供气。

俄罗斯天然气工业股份有限公司（下称"俄气"）总裁米勒11日在莫斯科说，俄罗斯和土耳其共同实施的"土耳其流"天然气管道项目将于2018年动工建设，将在2019年12月建成并投入使用，年输气将超过300亿立方米。



据今日俄罗斯通讯社报道，前天（10月10日），在伊斯坦布尔举行的世界能源会议期间，土耳其总统埃尔多安与俄罗斯总统普京举行了会谈，在两国元首的见证下，俄能源部长亚历山大·诺瓦克和土能源及自然资源部长贝拉特·阿尔巴伊拉克签署了天然气管道建设项目协议。

俄罗斯总统普京10日在伊斯坦布尔与埃尔多安会晤后表示，"双方商定继续为两国关系全面正常化开展工作，政府间委员会将在近期着手。我想重申，俄罗斯对这项工作的重视。"

普京与埃尔多安均表示，有意恢复在各个领域的合作。具体而言，俄方确定将逐步取消对土耳其各家公司的特殊经济措施和限制，已解冻"土耳其流"天然气管道项目和"阿库尤"核电站项目。此外，决定恢复两国间的包机航班并解决签证问题。

尽管土耳其为北约成员国，埃尔多安仍表示，安卡拉愿与莫斯科在国防工业领域开展合作。 普京还指出，莫斯科和安卡拉正朝着在土耳其建立大型能源枢纽的方向前进。（编辑：木合塔尔·木拉提）