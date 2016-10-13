吉前总统：“一带一路”倡议将助中国取代美国成为世界领导者

哈通社阿斯塔纳10月13日电 据俄罗斯卫星网消息，吉尔吉斯斯坦前总统阿卡耶夫在莫斯科举行的第22届"中国、中国文明与世界：历史、当代、前景"国际学术会议上发言称，中国提出"一带一路"这一面向人类的新型全球化模式，将取代美国成为世界领导者。

阿卡耶夫表示，中国的"一带一路"倡议基于项目所有参与国的互利互惠。他表示："这是一种全新的方式，我认为，这是国际关系和世界贸易的新模式，其将使全球化变得公平且富有人性。"

据他称，如果中国能够恪守丝绸之路经济带项目中声明的价值观，那么"该国将取代美国，成为推动具有友善的东方式人性化特征的公平的全球化进程的优秀领导者。"

阿卡耶夫认为，中国的倡议是对美国建立"跨太平洋伙伴关系协定"和"跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定"等机制，从而对国际社会发出挑战的回应。他认为："美国完全不愿顾及‘跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定'中欧洲主要盟友的利益，但这就是美国的政策。欧盟转向丝绸之路经济带项目标志着美国政策的破产。"阿卡耶夫认为，欧盟许多国家现在正在寻求与中国在丝绸之路经济带基础设施项目框架内进行合作。