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20:34, 13 10月 2016 | GMT +6
联合国大会任命古特雷斯为下任联合国秘书长
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哈通社阿斯塔纳10月13日电 据法新社13日报道，联合国大会正式任命前葡萄牙总理安东尼奥•古特雷斯为下任联合国秘书长。
据悉，现任联合国秘书长潘基文将于今年12月31日结束任期。遴选新任秘书长的程序去年底开始逐步展开。（编辑：木合塔尔·木拉提）
标签:
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