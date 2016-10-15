研究人员在我国发现一特殊抗原

哈通社阿斯塔纳10月15日电 阿斯塔纳血液研究中心日前宣布，该中心研究人员在一位受测对象的血液中发现了一种特殊的抗原。

据悉，这种特殊抗原会使人的身体对移植后的器官产生极为剧烈的排异反应。



德国专项负责记录人类白细胞抗原的机构称，此前不曾在其收集的白细胞抗原标本中发现过此类特殊抗原。该机构对哈萨克斯坦专家们的新发现表示惊异。



在接受哈通社记者采访时，血液研究中心副主任萨尼亚•阿布德拉赫曼诺娃称，新发现的抗原被命名为"DQB1*03:82"，其本身十分的普通。但不可否认的是，它将带来很多新的疑问。



"为了搞清楚这一抗原究竟是突变产生的，还是通过遗传，一代一代保存在被测对象身体中的遗传特征，而特别进行了家族基因的检测。最终检测证明其并非突变产物，相关检测结果我们已经发给了在德国的同行们。德国同行告诉我们，这一抗原从来没有被记录过，是一项全新的发现。目前在接受我们检测的基因家族当中，被测对象是唯一携带这一抗原的人。我们衷心的希望他能够保持身体的健康，因为一旦身体有恙，需要手术，起排异反应的后果会相当严重。"阿布德拉赫曼诺娃说。



据阿布德拉赫曼诺娃透露，自2011年起，我国许多重要的血液检测和研究均在阿斯塔纳血液研究中心进行，该中心成立以来，对哈萨克斯坦医学的进步起到了巨大的推动作用。（编译：木合塔尔·木拉提）