因在校被同学投掷书包 日本爱子公主“不爱上学”

哈通社阿斯塔纳10月17日电 日本《每日新闻》15日称，皇太子德仁和皇太子妃雅子的掌上明珠爱子公主(如图)9月26日至今没有上学。皇太子家事务总管--日本宫内厅东宫大夫小田野展丈日前在东京召开记者会时透露，因受暑假作业及备战运动会等事情影响，爱子公主过于疲劳导致身体状况持续欠佳。报道说，爱子在宫内厅医院的检查结果显示并无大碍，只是肠胃功能衰弱，不时有头晕症状。

15岁的爱子公主就读于日本学习院初中部3年级，从小就因"不爱上学"没少让皇太子夫妇操心。爱子在学习院读小学二年级时，有日本媒体就曝光她在学校受同学欺负，被投掷书包，导致爱子惧怕上学，常常缺课，甚至出现腹痛、发烧等症状。为了帮助爱女渡过难关，太子妃雅子只好亲自上阵，陪读21个月。媒体透露，为了避免爱子在午休时想起被欺凌的经历，雅子每天要陪着女儿去另一间教室吃饭。与其他同学相处时间少的爱子性格显得孤僻，一度被同学称为"敬宫"，表示关系不亲密。

然而，母亲的陪伴并没有让爱子改掉"不爱上学"的习惯，这个毛病一直随着爱子长大。2014年6月，刚上初中的爱子参加完天皇堂弟桂宫的葬礼后就没上学，随后开始频频迟到，这种状况持续半年多。有日本媒体统计，爱子公主"厌学"严重，屡屡出现下午一两点才去学校的情况，并以平均每周一天的频率请假，有时甚至缺席结业典礼，期末考也照样缺考。校方派老师帮爱子补课，为她"开小灶"，这引起同校学生不满，最终发展成针对皇室成员享有特权的抗议。

外界批评说，爱子"不爱上学"的坏习惯与皇太子夫妇过度溺爱有关。前任日本皇室发言人东宫大夫小町恭士默认这种说法，他认为爱子之所以逃学是因为她在"不批评教育"环境下长大，全家都特别保护她，"父母本意是为耐心了解女儿、站在她的立场上考虑问题，不料变相助长了她的坏习惯"。有报道说，爱子曾被问到为何不爱上学，她竟回答说："我就是讨厌学校的老师，因为他们不听我的话。"

近年日本社会围绕爱子能否成为女性天皇的问题引发热议，这位公主的一举一动都受到国民关注，尤其是她接二连三把"身体不适"当作逃学借口更是引起激烈讨论。有分析说，爱子性格内向，不知怎么处理和同学的关系也是她不爱上学的重要原因。还有声音说，受到皇太子妃雅子抑郁症影响，不排除爱子也有这种倾向。（来源：人民日报 编辑：木合塔尔·木拉提）