智能手机在韩国成偷拍神器

在科技发达的韩国，约90%的人都拥有智能手机。在给人们带来方便的同时，智能手机也成为一种犯罪的新工具：裙底偷拍。

韩国警方统计显示，偷拍犯罪从2010年的1110起激增至2014年的6600起。许多偷拍者选择在手扶梯或台阶上尾随女性，并用智能手机进行偷拍。由于偷拍现象猖獗，韩国要求手机生产商必须给手机相机加入快门声音，以起到警示作用。然而道高一尺魔高一丈，一些智能手机的APP不仅能给快门消音，还能在手机上播放其他画面来遮盖相机拍摄的痕迹。



独立公司CEO 俊淑永（音）："我走楼梯时会感觉不那么安全，我会担心有人可能在后面偷窥我。所以每当我上台阶的时候，都会用包包挡在自己身后。"



除了智能手机之外，有些偷拍者还会使用更隐秘的工具，比如间谍用的录像笔，以及带微型摄像头的眼镜或者手表等。同时，还有专门的网站供偷拍者分享图片和视频。



偷拍者可能来自各行各业。比如，韩国首尔一家有10万成员的基督教会的牧师，曾在电梯上偷拍女性裙底时被当场抓住，他的手机里充满了偷拍的图片。



一位31岁的韩国妇科医生偷拍女性病人和护士换衣服，将图片分享到互联网上，并因此被判了刑。



一位女性白领对法新社的记者说，她觉得偷拍的可怕之处正是在于犯罪者可能是各种各样的人。想到搭乘地铁时，旁边那些看起来很体面的人可能正在偷拍自己，她就感到可怕。



首尔地铁警察局探长，玄兴皓（音）：有人可能认为这些偷拍者是疯子或者有精神疾病，但其实他们是来自各行各业很"普通"的人。犯罪者中，十几岁的青少年可能出于好奇，也有二十几岁的人。还有三十多岁的背景各异的人，有的是IT人士，还有一般的办公室白领。



为了打击偷拍犯罪，韩国首尔警方成立了"地铁反偷拍分队"，队员全部为女性。除了在地铁和电梯上抓偷拍者外，这个分队还会用探测器在公共厕所里搜索偷拍摄像机。"搜索偷拍摄像机行动"的警官李咏倩（音译）说："通过这些打击偷拍摄像头的行动，我们想要改变社会对偷拍的认知，传递一个明确的信息，那就是偷拍是不好的行为。改变社会认知是我们这个项目的主要目的。"



性别不平等一直是韩国一大社会问题。作为亚洲第四大经济体，韩国女性的平均收入仅有男性的63.3%，在管理类职位和公司董事会中，女性更是仅占11%和2.1%。首尔汉阳大学的社会学教授李娜阳（Lee Na-Young音）表示，韩国的传统观念认为性是不能公开讨论的话题，性压抑之下，女性经常成为被物化和歧视的对象。



李教授表示，偷拍是"快速发展的科技和缓慢改变的父权文化之间错误地结合"。她认为，如果韩国不通过家庭和学校教育来应对这个问题的话，偷拍现象将始终无法得到禁止。（来源：美联社）



